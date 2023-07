El pajarico, gavilán o paloma

Veamos. Para defender el cambio climático no es necesario hacer el más espantoso de los ridículos, pero se ha hecho y, claro, ha sido viral. Me encantó ver una y otra vez el vídeo en el que nuestro expresidente Zapatero, el íntimo amigo de Maduro, el más puro representante de la democracia, filosofaba sobre el espacio infinito pero requeteinfinito: "El infinito es el infinito, el universo es infinito muy probablemente". ¡Toma ya! Pero no, no se quedó en eso, dejó a algunos de sus espectadores con la boca abierta y riéndose (véase en el vídeo, la señora de rojo de detrás, que parecía no dar crédito, como supongo el resto de los asistentes).

Zapatero disertó con más frases antológicas para insistir en que teníamos que cuidar el planeta azul (vamos, eso supongo) porque fácil fácil de entender no era: "Si cogemos todas las playas de la tierra, lo que es el planeta tierra en el universo, (ese que es requeteinfinito) seguramente seamos solo un grano de arena. Y ahí estamos nosotros sin mirar a la tierra, que es algo tan excepcional". Y nada, tan pichi. Y oigan, que a mí con esto me vino inmediatamente a la mente mi adorada Santa Teresa de Calcuta con aquello de "A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota". Y pensé: bueno, igual teniendo en cuenta lo cerquita que está de Venezuela y ya sabemos que allí, otra cosa no, pero religiosos son la tira, pues siempre se habrá contagiado y al igual que Maduro sentía la presencia de Chávez en aquel pajarico que silbaba y le comunicaba que era el mismito Chávez alado, pues este Zapatero puede en su mitin haber sentido el graznido de un ave también, por ejemplo un cuervo, quizás una urraca, o un buitre, vaya usted a saber, pero alguien del otro mundo o de este planeta (juego: cada uno de ustedes pueden imaginarse a quién corresponde cada ave) infinito infinito, se le aparece para decirle que está en posesión de la verdad y que los malos son los demás que no pensamos que la tierra es redonda, ni que el universo es infinitísimo. Verán ustedes, que esto lo escribo el mismo día 23 (es que últimamente estoy muy retrasada en la entrega porque mi vida es en cierto modo pelín caótica) y me toca currar ahora mismo. Pero pienso parar y ver si triunfa el cuervo, la urraca, el buitre, o lo de aquella canción de los 70, "gavilán o paloma" (bueno o gaviota). Yo a lo mío. Porque les juro que no estoy para disgustos, así que a ser alada también, pero de las que solo vuelan, de las que ya no quieren tocar esta tierra, porque está muy pero que muy contaminada. Una verdadera mierda.