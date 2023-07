Álbum de daguerrohaikus (23)

Resulta que al final, "Bilbo", los recuerdos más entrañables reposan en imágenes de animalejos y de adolescentes borrachos.

Cangrejos y caracoles Padre te enseña la pesca de cangrejos. Le faltó vida.

Madre te lleva a coger caracoles. Nunca aprendiste.

Decían sus coetáneos que Corsino era bueno. Que papá era bueno y valiente. El primero en acercarse a aquel agujero relleno de dinamita, a aquella chimenea que escondía un cartucho de pólvora de mina traicionero. Papá era bueno, valiente y torpe en las artes de la caza y de la pesca. Con cada crecida del río se acercaba hasta La Tablada en busca de truchas y cangrejos. No pescaba más que buenas pingaduras.

Mamá me enseñó a observar aquellas ringleras de caracoles que ascendían por los paredones que cercaban huertos y haciendas. Retahílas al buen tuntún de esos moluscos terrestres comestibles que diseñaban circuitos de sosiego al esguilar por aquellos muros, que escenificaban competiciones de parsimonia, carreras de fórmula uno desprovistas de inmediateces. Expelían viscosidades delatoras del recorrido, como para afirmar que lo que importaba era andar a las bonicas, recorrer el sendero, fijar la huella de un trazado que atestiguara su paso. Presentían que, al otro lado de las tapias, podrían encontrarse con la tierra prometida o con el abismo. Y que no había prisa en ninguno de los casos.

El Faíto Zagal borracho de anís, empapado de tristeza dulce.

Faíto se retorcía sobre las frías aguas del arroyo, incapaces de amortiguar la encendida temperatura que abrasaba su cuerpo por dentro y por fuera. Había pillado una memorable cogorza de anís. Se festejaba San Juan en Santibáñez de la Peña. Aquellos dos días de junio todo se alteraba, todo acontecía con perturbación y trastorno. Media tarde. Pronto comenzaría el baile en la era de Vicente, el de La Cantina. Faíto no andaba para danzas ese año. Bastante tenía con ahuyentar la borrachera. Antes habíamos celebrado la comida familiar. Y antes, la misa con procesión y todo. Y antes, al poco de amanecer, el recorrido de la diana con tambor, saxofón, acordeón y trompeta. Las comidas familiares empezaban de buen rollo y terminaban en discusiones inevitablemente. El repentino y malhumorado silencio de la abuela Esperanza y su gesto mohíno contagiaban a los demás. Ya no había manera de enderezar los cabreos inexplicables, las broncas cruzadas entre hermanos, cuñados, yernos, nueras, primos, sobrinos... La comida familiar finalizaba como el rosario de la aurora, mientras Faíto se revolcaba en el arroyo. Algunos colegas lo zarandeábamos, le tirábamos de los sobacos intentando sacudirle aquella modorra dulzarrona que lo tenía transformado en un peso muerto. A mí nunca me gustaron las riñas familiares. Ese San Juan me escapé a los postres para socorrer a Faíto, el hijo de Juliana y de Hilario.