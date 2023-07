El rechazo definitivo del Ministerio de Transportes a que Gijón obtenga fondos europeos destinados, entre otros asuntos, a la renovación de la flota de Emtusa debido a un error formal (aunque no por ello menos grave) del anterior gobierno local pone a la empresa municipal, con unos números para echarse a temblar desde la pandemia, en una difícil encrucijada. Porque la compra de nuevos autobuses no es una opción sino una obligación desde hace tiempo para garantizar un servicio de calidad y la seguridad de los usuarios y conductores, al volante de vehículos con miles de kilómetros encima. El coste de esta operación se deberá abordar ahora con recursos propios del Ayuntamiento, que no puede presumir de tener las arcas a rebosar. El siniestro es total.