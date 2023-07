Victoria pírrica

Los resultados del 23J abocan a la inestabilidad y una legislatura corta, al margen de algún chanchullo de la polémica Indra en el recuento, y de algún posible cambio al contar el voto exterior este viernes 28, dan casi un empate por bloques 171-173-175 y los 6 de Puigdemont (Junts), independentista, sedicioso, malversador y prófugo de la Justicia, que difícilmente aprobarán el presupuesto para 2024 a Feijóo ni Sánchez, salvo bajada anticonstitucional y grotesca de pantalones. Los partidos suelen buscar datos favorables, esta vez deducimos que nadie ha ganado las elecciones, si no puede formar un gobierno coherente. La lógica matemática sería un gobierno PP-PSOE, pero no están por la labor, el lema de Sánchez era "no es no". Tiene el complejo de Grecia, donde el Pasok pactó con los conservadores y casi desaparece: ¿Es mejor con chavistas y Bildu?

El debate a tres lo ganó Pedro Sánchez. Esta vez sí estuvo presidencial y argumentativo (en el primero interrumpía constantemente a Feijóo no dejándole hablar), aunque en parte dando datos falsos –como el del paro juvenil–, y Feijóo se equivocó no yendo y haciendo de Rajoy bis, creía que no haciendo nada ya ganaba por mayoría absoluta. Abascal estuvo regular, flojo en la parte económica, no puedes limitarte a decir que estás en contra de la revalorización de las pensiones y a favor de solo dos tramos en el IRPF. Podía haber hablado de la defensa de los propietarios de viviendas, y en contra de la okupación violenta de lo ajeno. Yolanda Díaz estuvo mal, sobreactuando contra Vox, terrible argumento que tiene una foto de dos sonriendo, y con el presidente Sánchez en plan colega y genial. Ya no hay empleos precarios, sino fijos discontinuos. La realidad es que tenemos la España más fragmentada y endeudada desde la transición democrática. El café para todos y a la carta autonómico no ha encauzado el problema territorial, en las regiones periféricas lo ha encizañado y desbordado. Desde la carrera entre izquierdas y nacionalistas (y a veces el PP) por más y más autonomía, hasta el España nos roba (los impuestos madrileños sostienen los tinglados), pasando por el español como lengua extranjera. Y tenemos más de un billón y medio de deuda pública acumulada, casi 400.000 millones de euros más en los recientes cinco años. Gastar más y más y presumir de gasto social es fácil; el problema es cómo se pagan las deudas.