Vender la piel del oso

Hace tiempo que los medios de la derecha nos vendieron la piel del oso, pero confiados como estaban, se olvidaron de cazarlo. Ahora en el Partido Popular se preguntan que pudo haber pasado para que los resultados que vaticinaban las encuestas no se hayan producido. Las encuestas han dejado de ser encuestas para convertirse en propaganda. Se pagan encuestas a medida para dirigir el voto. Creerse los resultados y dormirse en los laureles es engañarse uno mismo. Pensar que todo se resuelve haciendo trampas no es aconsejable, sobre todo cuando es el único bagaje que se tiene.

Para ir a un examen, tienes que preparar un mínimo la asignatura, el Partido Popular no tenía nada que presentar, se pasó los últimos cuatro años poniendo palos en las ruedas y mintiendo sobre la actuación del gobierno de coalición, aquí y en Europa a donde acudió una y otra vez a contar películas que nadie se creía.

No se puede votar en contra de todas las medidas económicas y sociales que benefician a colectivos marginados o vulnerables, y luego pedirles el voto. No se puede basar una campaña de cuatro años en la muerte y el odio. El Partido Popular sigue exprimiendo el limón de ETA e insultando a todas sus víctimas con su uso partidista. Miguel Ángel Blanco marcó un punto de inflexión en la lucha contra ETA, y el Partido Popular ha mancillado su figura con su uso abusivo, y desviando fondos de su fundación para su propia financiación, según conclusiones de la policía. Algo similar ocurrió con las víctimas del 11M. Ni una mención a los muertos en las residencias de Madrid ni a los que siguen en las cunetas.

Gobierno ilegítimo, okupa, Perro Sánchez o que te vote Txapote entre otros insultos, hasta veintiocho llegó a utilizar Casado en el Parlamento, repetidos luego por otros dirigentes y por supuesto, por Feijóo y Ayuso, acaban volviéndose en contra de quien los profiere si no los acompaña con argumentos que los justifiquen, y nunca los tuvieron.

Pese a que apenas se habló de ello en la campaña, el secuestro del Poder judicial, no es una buena carta de presentación para ir de adalid de la Constitución. Presentarse a un solo debate, abrumar al contrario con mentiras y datos falsos para salir al día siguiente presentándote como ganador, fue posiblemente el comienzo del fin. No se puede apelar al voto útil para evitar gobernar con Vox cuando lo estás haciendo en Comunidades y Ayuntamientos de todo el país y has convertido a tu partido en su espejo. No se puede hablar de gobierno de perdedores cuando tus barones no dudaron en aliarse con otras fuerzas para superar a la lista ganadora.

Se ha detenido a la ultraderecha, pero es solo el primer asalto, el feudalismo, que es quien ha perdido, pondrá todos sus medios para ganar el segundo, y los tiene ilimitados.