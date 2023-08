Álbum de daguerrohaikus (24)

Otro descubrimiento, "Bilbo". Los álbumes fotográficos familiares tienden a mostrar la cara amable de las vidas que los rellenan, pero ocultan la fealdad y la muerte. Enseñan el luto, sí, pero esconden las tragedias que lo causan. Date cuenta de que tenemos una foto apenas de Domitila, pero ninguna de Estelita. Claro queda que los álbumes familiares cancelan cualquier tipo de deformidad.

Domitila y Estelita la Inocente

De hinojos ante la Dolorosa, huele a sacristía.

Estelita se llama; a saltinos anda, a cuchillo muere.

De vestir a los santos se ocupaba Domitila. Quehacer bien dificultoso este, pues de todos es sabido que los santos no se dejan vestir por los pies. Maña sí que se daba la Domitila. Relucía hasta el taparrabos del Cristo central de la iglesia de San Juan Bautista, patrón de Santibáñez de la Peña. Nadie había de extrañarse ante la habilidad obtenida a base de una infinita paciencia desplegada durante cuarenta años con Estelita, la hija inocente a su cargo. Estelita caminaba a saltinos. Su pie izquierdo apenas se atrevía a rozar el suelo, descansando todo el peso de los andares sobre la pierna derecha. Su brazo derecho, por contra, colgaba doblado con la mano tonta, blanda, paralítica pegada a la teta izquierda. Otro prodigioso equilibrio -entiéndaseme la sorna- ofrendado por la sabiduría insuperable de la madre naturaleza, como puede, encima, corroborarse si agregamos las babas incesantes que le resbalaban desde una sonrisa ininterrumpida, lela, fatua.

Domitila, con santa atención y un pañuelo delicado, acudía, presta, al quite de las morbosas secreciones de su hija, la inocente, bajo la complacencia altiva, prepotente de las esculturas sacrosantas, efigies que manoseaba y sobaba y resobaba y ante las que, durante horas, rezaba con unción, mientras Estelita sonreía, sonreía, sonreía y babeaba, babeaba, babeaba.

Estelita nada contaba a Domitila porque no hallaba medio de contar nada y porque a Domitila tampoco le interesaba saber nada de su hija, la inocente, nada del Fotos, nada de campanarios, nada de bicicletas, nada de cabras, nada de nieves, nada de badajos, nada de sargentos, nada de líos y complicaciones, que bastante tenía con atender a los santos, a los cirios que no paraban de consumirse, a la Estelita que no paraba de babearse. Ni se enteró de que Estelita la Inocente fue acuchillada en su propia cama una noche de fuerte ventisca.