El accidente de este agosto 2023 en los Lagos de Covadonga ha sido al cruzarse dos autobuses y siete personas siguen hospitalizadas, podría haber ocurrido una tragedia. Resulta que la calzada tiene 5´35 m. de ancha y cada autobús grande, unos 2´5 metros. Siendo España la tercera potencia turística mundial –que aporta un 10% del PIB y del empleo nacional- y Asturias vendiéndose como paraíso natural, ¿podemos dejar el accidente a 15 centímetros o menos de cada gran vehículo? ¿No podría hacerse la carretera un metro más ancha? O acaso clamarán los ecologistas izquierdistas por la destrucción del planeta, cuando saben que el 30% de la contaminación atmosférica mundial la causa la dictadura comunista china. Pero hay que estar contra el sistema.

Siguiendo con los culebrones de este verano tenemos el asunto del empleo en España. Después de sustituir a los responsables técnicos del INE (Instituto Nacional de Estadística) por dirigentes socialistas, al no gustarles sus datos objetivos, para hacer de ella otra institución partidista al servicio de la propaganda del gobierno cada vez más totalitario, como el CIS (en realidad, CISOE), nos dicen eufóricos que la economía española va como una moto –solo crece al 1´8% interanual-, y que hemos superado el récord de 21 millones de personas ocupadas. De las cuales resulta que un millón y medio ha trabajado menos de una hora a la semana. Podrían solucionar el hambre en el mundo con un decreto: a partir de mañana ya solo son alimentados fijos discontinuos.

Y no puede faltar el culebrón futbolístico. Un verano más, Mbappé, que ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Pagar 200 millones de euros por un jugador que en un año queda libre parece un despropósito, aunque más sabrán de vender camisetas ellos que nosotros. El viernes 11 de agosto se estrena ya la Liga con un Valladolid–Sporting, dos históricos venidos a menos. El Valladolid vendiendo a su goleador Larin al Mallorca, y el Sporting a su promesa Pedro Díaz al Girondins. Mal pinta la cosa para ambos para ascender a Primera como no se refuercen. Si Ronaldo Nazario y los mejicanos quieren usarlos como trampolín para presidir el Real Madrid, y construir o ampliar un nuevo Molinón: ¿Qué mejor trampolín que una gestión deportiva exitosa, también para conseguir más beneficios? Se obtendrá buena cosecha si se invierte en buena siembra.