El cristal con que se mira

El Partido Popular no descarta negociar con Junts para salvar a España. Sánchez tampoco lo descarta, pero para romperla. Cuca Gamarra dice que no, que no se negociará con Puigdemont, al parecer las uvas están verdes.

Feijóo envía una carta abierta a Sánchez, "Estimado Pedro", para "establecer un diálogo responsable, en beneficio de la estabilidad política e institucional de España". El estimado Pedro es el hasta ayer okupa, perrosanxe, bilduetarra, presidente de un gobierno Frankestein, el de "Que te vote Txapote", Venezuela y ETA, o el creador del sanchismo que había que derogar. Ahora no, ahora a Feijóo le conviene que sea presidente de un partido de estado. Al tiempo de enviar la carta abierta al "estimado Pedro", Partido Popular y Vox se reunían en secreto. La necesidad de pactar del Partido Popular para conseguir unas cuantas alcaldías o comunidades les ha llevado a la derecha extrema, lejos de ese centro derecha del que presumen de boquilla y no convienen ni luz ni taquígrafos. En cuatro días han comprobado donde se han metido, el Partido Popular se ha entregado sin condiciones a un partido cuya meta es volver al franquismo, censurando artistas, obras de teatro, películas, banderas, pancartas, minutos de silencio o negando la violencia machista y el cambio climático. Cambio Consejería de igualdad por otra de tauromaquia. Esos pactos, como en su día los de Moreno Bonilla, Ayuso, Almeida o Mañueco, les sirven para gobernar en comunidades y ayuntamientos después de perder las elecciones. Ahora no entienden que en España gobierne un presidente que no las ganó. Que España, según la Constitución, sea una monarquía parlamentaria, en la que los ciudadanos eligen a sus representantes para que luego sean estos quienes elijan quien los gobierne, solo les vale cuando les beneficia a ellos. La ley del embudo se llama. Y es que Partido Popular y Feijóo se juegan mucho, se lo juegan todo, los feudales les han facilitado todos los medios para triunfar y no lo han conseguido y tienen que rendir cuentas y no les cuadran y quienes ponen el dinero se impacientan, quieren los dividendos ya. No les vale ni la repetición de las elecciones, a Feijóo porque es consciente de que de llegar a esa situación tiene muy pocas posibilidades, por no decir ninguna, de ser el candidato, al Partido Popular, porque el único recambio que tienen puede servir para Madrid, pero España pese a lo que ella farfulle, es otra cosa. Al final, Feijóo reconoció que sabía que Marcial Dorado era contrabandista, sin consecuencias. Alberto Rodríguez perdió su escaño por una denuncia de un policía al que ni siquiera sus compañeros apoyaron. Lo de sus ingresos y el origen de su patrimonio inmobiliario sigue siendo secreto. De los de Pablo Iglesias e Irene Montero, conocemos hasta los cimientos. El Partido Popular resiste a base de falsedades. A Podemos lo han difuminado con acusaciones que no han prosperado pero que fueron titulares de primera plana. Es el cristal con que miramos, es la ley del embudo, son las anteojeras que llevamos.