El "todos, todos, todos" de Francisco

Llama muy favorablemente la atención el recibimiento, acogida y organización de la JMJ en Portugal. Incluso la financiación. En España hubiese sido para este gobierno un tiberio y una racanería sus licencias y contribución. El efusivo saludo del Presidente de la nación, con aquel movido apretón de manos rompiendo protocolos, es todo en gesto de cómo se abren puertas en ese país por encima de ideologías sectarias. Todo natural, sin cascarrabias.

Lisboa se ha convertido en el ágora de los jóvenes del mundo. Es un evento de carácter internacional que reúne a ¿un millón? de muchachos que son personas, tienen nombre, padre y madre, estudian o trabajan, ciudadanos de múltiples países y que votan (si pueden) y contribuyen al bienestar del mundo. No son seres raros o extraterrestres. Sí, son católicos y expresan su fe y su vinculación a la Iglesia Católica que tiene dos mil años y ha parido la civilización que aportó a la historia la mayor dosis de dignidad y humanidad. Viendo su entusiasmo, ¡hay tela para el futuro!

Extraña la escasa información en los medios españoles y que la Trece no retransmita en directo alguno de los actos. Hay que acudir al streaming de algún periódico o la TV portuguesa. Notable el discurso de saludo a las autoridades: fue una llamada a Europa, a la no ya vieja, sino "anciana" Europa y sus problemas reales, sobre todo, Ucrania. Como persona neutral, pone el dedo en la llaga.

Y precioso, entusiasmante el acto de inauguración en el Parque Eduardo VII, con una coreografía muy cuidada y expresiva, comunicando mensaje, y un discurso del Papa directo, didáctico, realista que arrancó una respuesta entregada y explosiva del multitudinario auditorio juvenil. Dos mensajes les lanzó: Dios te conoce por tu nombre. Para él no eres un número al albur del algoritmo utilitario, tienes rostro. Te quiere como eres, con tus virtudes y limitaciones. Segundo mensaje: "En la Iglesia caben todos, todos, todos". Y les invitó a repetir y proclamar ese triple "todos" con él. En unas declaraciones a la revista Vida Nueva explica la razón de ese "todos". Dice que en el evangelio Jesús hablaba con gente que no le seguía: fariseos, saduceos...". Que no negó la palabra a nadie. Que cerrarse al dialogo con los alejados es señal de debilidad. La fuerza del evangelio es para todos. Eso explica su concesión, tan discutida y criticada, de entrevista al periodista J. Évole y su trato con los LGTBI, transexuales, divorciados, encarcelados... ¡También son hijos de Dios! Necesitamos una Iglesia "en salida". No podemos seguir durmiendo la siesta, porque creer que nosotros lo tenemos todo asegurado. Sí, a muchos les quita el sueño.