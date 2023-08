Ceuta nos lo explica

Es este un verano para recordar, no sólo por los continuados records en el alza de temperaturas, sino también por el desasosiego político producido por los resultados de las pasadas elecciones legislativas. Ye lo que hay.

Todo es un sin vivir. Los números no podían ser peores, y ahora todo son cábalas. Es un tiempo dorado para los analistas políticos especializados en sicología, pues todo parece centrarse en auscultar las personalidades de los líderes de los partidos, con especial interés en los rasgos y matices del carácter del secretario general de lo que queda del PSOE.

Más allá de los personalismos, el agente demoníaco de nuestra política parece ser Vox, pues es sobre este partido donde se cargan todos los males y responsabilidades de lo que ahora sucede, algo que parece convenir a unos y a otros, pues así se ahorran llevar a cabo cualquier autocrítica.

Los tiempos parecían ayudar a la parroquia tertuliana. Todo se dejaba para cuando el Rey tenga que nominar a un candidato a formar gobierno, trago que se espera a la vuelta del descanso veraniego. Pero una vieja ciudad, españolísima desde antes de la conquista de Granada, ha venido a liarlo todo.

La polarización de la política española, sembrada con mimo desde la llegada de Zapatero al poder, y el crecientemente recuperado bipartidismo, parecían dejar todo el asunto en el vituperio de «los otros», algo que facilitaba pasar de largo sobre los pecados propios. Muy práctico.

En Ceuta, ciudad autónoma con competencias regionales, la bicha es Vox, lo que lleva a que en la pasada legislatura gobernase el PP en minoría para evitar el acuerdo con los conservadores, algo que se repite actualmente y que condujo al PP a buscar una alianza con el PSOE, lo que daría lugar a un caso inédito en España. Hasta las consejerías estaban ya repartidas.

Todo se vino abajo por decisión del doctor Sánchez, con el discurso de que, con el PP, a ninguna parte. Pero no se equivoquen ustedes, no se trata de evitar tratos con la oposición, sino de evitar la posibilidad de que el resto de país se percate de que una coalición de gobierno entre los dos grandes partidos es posible, de que los votantes perciban que aquella Tercera España de Madariaga existe, de que el sentido común y la racionalidad son posibles en política por encima de los intereses personalistas de los dirigentes de los partidos, de que hay una mayoría centrista en España que hoy está huérfana de representación, y, en definitiva, que los políticos están para lograr el progreso y el bienestar de la ciudadanía, y no para ser su preocupación. Así de simple.