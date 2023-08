Reflexiones ininteligibles aparte sobre hablar o cantar en asturiano con y sin ideología, lo que ha marcado el cambio en la programación festiva gijonesa ha sido el regreso de la feria taurina. Gracias a ello, la alcaldesa, Carmen Moriyón, ha cumplido su promesa electoral y la peña madrileña «Las majas de Goya» la ha reconocido como «Goyesca del año», distinción que, de otra forma, no hubiese recaído en nuestra regidora. Municipios con espectáculos para la «Tauromaquia» de Francisco de Goya lamentablemente todavía quedan. Son pocos los que, en la lógica imparable de los tiempos, renuncian a ellos y, hecho lo difícil, luego los rescatan.

También ha sido un hito para la concejala de Vox y responsable de festejos, Sara Álvarez Rouco. Es un cambio visible y cargado de contenido –seguramente ideológico para ella– en una programación que se diseña a meses vista y, cuando es inminente, el único margen de maniobra sería desmontarla como por asalto. Si Álvarez lo consideró en algún momento, lo descartó o se lo descartaron.

Por tanto, por poner dos ejemplos, la programación del Jovellanos hasta diciembre o la del 61 Festival Internacional de Cine de Gijón vienen de lo cerrado en el anterior mandato municipal. Sorpresas puede haber, sin duda, pero hasta 2024 no veremos materializado eso que a Álvarez tanto le está costando expresar.

Yo, por ejemplo, aún no me he enterado de si a Rodrigo Cuevas se le podrá disfrutar en Gijón como tantas gentes sensibles en escenarios de medio mundo, googleando a la salida términos y geografías que les traerán a estas latitudes nuestras de «vida contada nel escañu de la cocina».

Esperemos que no usen el traductor porque se quedarán perplejos al entender –como he creído hacerlo yo– que en la principal ciudad de Asturias, cuna de uno de los grandes de la Ilustración, y antitaurino, por cierto, no se contrata a Cuevas aunque sí se le permitiría alquilar el teatro para sus cosas. Este hombre acabará siendo la prueba del algodón en Gijón.

Cierto es que la Alcaldesa ya ha desautorizado a su concejala y Foro votado en defensa de la música en asturiano, evidenciando así la soledad de Álvarez en su intríngulis particular con la llingua. Al tiempo, corre por los pasillos municipales la consigna, seguramente interesada, de confianza en que la última palabra saldrá siempre del despacho de alcaldía. Veremos.

Por lo pronto, las corridas sí vuelven y recibe un primer honor nuestra regidora. La distinción evoca la obra –casi fotográfica para Susan Sontag– con la que Goya inmortalizó la violencia de la tauromaquia. Con el mismo horror, según los expertos, que le provocó la guerra. O la razón, cuando se echa a dormir y brotan los monstruos.