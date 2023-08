Gijón vibra en su Semana Grande que culminará este martes 15, día de Begoña: conciertos, toros, teatro musical, eventos y gran animación. A quienes auguraban retrocesos de 40 años y plagas de Egipto por la entrada en el gobierno municipal Foro-PP de dos ediles de Vox, de momento la realidad no les acompaña. Debo puntualizar que a mí no me gustan los toros, pues los considero maltrato animal. Ha hecho bien la alcaldesa Carmen Moriyón en remarcar, con determinadas medidas y gestos, que la ciudad de Jovellanos seguirá siendo humanista y plural, por la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres, y contra cualquier tipo de violencia o maltrato. El machismo obsoleto y el feminismo izquierdista son otra cosa, chulería absurda. Lo que las personas quieren es vivir bien, y para ello no hace falta meterse con los demás.

Se ha celebrado al paisano Jovellanos, ilustrado e impulsor de reformas, libertad y prosperidad, aunque luego hay quienes se pasan el año despotricando contra las democracias occidentales y el neoliberalismo, al que tachan de perverso. Se comenta prolongar unos días la “Semana” para beneficio de la hostelería, comercio y ciudadanía en general; puede mejorarse, un concierto de primer nivel sería un buen complemento. De hecho en parte ya sucede, pues a finales de agosto tendremos el Festival de la Sidra y la Oktoberfest, fiesta de la cerveza. Distribuyendo los eventos a lo largo del verano desconcentramos los atractivos, así desde la Semana Negra y sus atracciones a primeros de julio, hasta los festejos de septiembre estival, después de la hípica y Covadonga. Se echa en falta, en los buenos propósitos de los nuevos gobiernos –local y autonómico, si bien no es de su competencia propia sino de Costas–, la referencia al necesario arreglo del escaso arenal en pleamar de la playa de San Lorenzo. Mucho más barato que el tráfico y aparcamiento subterráneo en el Muro: si se presupuestan y hacen estos, Gijón relucirá. Compete a tres, incluido el próximo gobierno nacional, el plan de vías, contando tras la apertura de la variante del AVE por los túneles de Pajares, quede dinero significativo para Asturias y Extremadura, y no se vaya el plato fuerte inversor a los independentistas del País Vasco y Cataluña. Darles más dinero proporcional porque son más ricos es injusto, y pretender saciar a los derrochadores insaciables, de ilusos.