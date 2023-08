En una larga entrevista que publicó este periódico el domingo 6 de agosto, la concejala de Vox encargada de los festejos de Gijón, se dedica a "surfear" para decir que no dijo lo que dijo, o al menos que no se note que lo dijo.

La primera decisión de la concejala, cuando apenas había tenido tiempo de tomar posesión, fue anunciar que no contrataría artistas que cantasen en asturiano. Luego, en un vano intento de arreglarlo, Figaredo lo estropeó más cuando dijo que "las tradiciones verdaderas serán abrazadas", evidentemente ellos dirán cuáles son tradiciones verdaderas y cuáles no, como ya hacen en otros ámbitos con lo que es bueno o malo; ellos deciden por nosotros. La Semana Grande ya piensa en casetas como las de la feria de Sevilla.

Especialmente llamativa es la respuesta a una pregunta concreta: "¿Puede entonces actuar Rodrigo Cuevas en Gijón?". La respuesta es clara: "Si lo hace a nivel privado, yo no tengo nada que decir". Los "retornos" que puedan dejar en la ciudad son un clásico a la hora de justificar actividades discutibles. ¿Se ha parado a pensar los retornos que Rodrigo Cuevas dejaría en un concierto multitudinario? Hoy por hoy, Rodrigo Cuevas es uno de los artistas más importantes a nivel nacional, y no es una moda pasajera como suele ocurrir en el sector. Tiene personalidad, unas bases musicales muy sólidas, es inteligente y valiente a la hora de defender sus ideas, pero sobre todo tiene una característica cada vez más escasa y que a él le sobra, la coherencia. Da gusto oilu. Pero no es de la cuerda de la concejala, más bien es su antítesis y eso lo convierte en un apestado.

La siguiente parada, la ordenanza de Igualdad, a la que dice no presentaron alegaciones porque no tuvieron tiempo, solo treinta días, ni contaban con los medios humanos, materiales ni informáticos. ¿De verdad se cree que lo creemos?

Dice que están en el gobierno porque Gijón lo quiso. No es cierto, sus resultados dicen lo contrario, están en el gobierno porque una candidata perdió las elecciones y no se presentó para ser comparsa. Es la razón por las que están en otros ayuntamientos o comunidades autónomas, donde en muchos casos se limitan a cobrar un buen sueldo sin competencia alguna, valen por su voto, pero quienes lo necesitan no se fían de ellos.

Vox no va a aportar nada a la sociedad, cuando terminen los distintos mandatos, allá donde los ostenten, los ciudadanos no habrán sumado ni el más mínimo derecho, pero en la medida que puedan habrán restado de los que ya existen.

Vox incluye en su programa una política fiscal a la medida de las grandes fortunas y la derogación de todas las leyes progresistas del gobierno de Sánchez y otras anteriores, también la recentralización del Estado, es decir, la desaparición de las comunidades autónomas, entre otras barbaridades. No tienen ni una medida que suponga progreso, todas las que plantean nos llevan atrás, al pasado más oscuro de nuestra historia. No solo no condenan el golpe de Estado del 36, sino que anuncian que acogerán a todos los franquistas y es que es lo que son de pura cepa, hermanados con todos los partidos fascistas del mundo.