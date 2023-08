Álbum de daguerrohaikus (y 25)

Mejor no prolongar el engaño, "Bilbo". Ni testimonios gráficos reales. Ni haikus estilosos. Ni prosas aclaratorias valederas. Nuestra conversación se construye sobre un vulgar trampantojo. Estamos muertos. Ambos. Esa es la única certeza.

Demetrio y Margarita Daguerrotipos que evocan tus vivencias ¿ciertas? ¿veraces?

Margarita cumplió 104 años y no para de gritar tacos y manotear con furia el aire desde la yacija en la que lleva postrada la intemerata de tiempo; manera de comportarse que me extraña conociendo su acostumbrado talante modoso, su dulzura habitual. Pensándolo bien, tampoco es tan raro. Demetrio, el marido que le tocó en suerte, era grande y seboso y abusón. Compartíamos portalón, zaguán, vestíbulo y puede decirse que hasta dormitorios. Los suyos quedaban a la derecha del pasillo superior. Los nuestros, a la izquierda. Lo recuerdo bien porque aquella fue mi primera casa, la casa en la que nací. Lo recuerdo bien porque de noche se escuchaba todo mejor: Los grillos, las ranas, el viento, los animales de la cuadra, el ladrido de los perros, las correrías de los gatos, los rumores del orín contra las bacinillas, los ronquidos de Demetrio, los lamentos de Margarita. Algunas noches metía mi cabeza debajo de la almohada. No quería oír los gritos lastimeros de Margarita. Resulta que cumplió 104 años profiriendo palabras malsonantes y soltando manotazos a diestro y siniestro. Apuesto a que trata de vengarse, a insultos y tortazos, de abusos e intimidaciones pasadas, o de espantar un fantasma corpulento que intenta acorralarla, el mismo que perturbaba los silencios nocturnos, el mismo que agredía el sosiego necesario e imposible de tantas de sus noches.

Infancia vacía Los infiernos y los paraísos duermen y fantasean.

Llegó a la conclusión de que no fue niño. La Tablada, el Peñuco, el Puente de Canto y la Loma conformaban las cuatro esquinitas de su cuna, los paisajes cardinales de su primer quinquenio de vida. Ahí acababa toda recordación. Más allá, cuatro cementerios de elefantes, las tierras siniestras del Rey León. Inaccesibles: la Estación, la Iglesia, la Torre de San Román y el Monte de la Leña. Territorios que apenas se asomaban a su memoria. Simba creció paso a paso, evolucionó de acuerdo con los ciclos programados de la vida. El sujeto de esta historia carece de recuerdos que sobrepasen esos cinco iniciales años. Una maldición que combate con la edificación de una infancia imaginaria. O con el recurso a los héroes de los tebeos que leyó y aún manosea: El Jabato, el Capitán Trueno, el Llanero Solitario, el Cid Campeador... El Cid era su preferido. Ganaba batallas después de muerto. En eso se parecía a su padre, el más superhéroe de todos. Murió estúpidamente al cumplir nuestro protagonista los cinco años. Tal vez ahí se resquebrajó su niñez.