Alberto Cortina, gran impulsor de la pelota

El pasado viernes nos dejó Alberto Cortina Rodríguez a los 91 años y por ello quisiera dedicarle estas líneas, pues fue el gran impulsor de la pelota vasca en nuestra ciudad y comunidad.

Se inició como deportista en la modalidad de mano en el colegio La Salle de Colunga, pasando posteriormente al Real Grupo de Cultura Covadonga, para a continuación ya hacerse cargo de la sección de Pelota del mencionado club en la presidencia de Jesús Revuelta en los años sesenta.

Fue el gran impulsor de la sección, revitalizándola desde la base y al mismo tiempo trayendo grandes deportistas a Asturias de todas las modalidades de este deporte, (mano, pala corta, cestapunta...)

Reinició la Semana Internacional de Pelota de Gijón del Grupo en el año 1967, torneo decano en España de este deporte, y que a día de hoy sigue realizándose en nuestro club congregando a las máximas figuras en las modalidades de paleta y pala corta.

En 1968 se hizo cargo de la Federación Asturiana de Pelota Vasca y siguió con su labor de fomento, consiguiendo nuestra comunidad grandes triunfos a nivel nacional que eran inimaginables hasta la fecha. Años después, y aun a cargo de nuestra federación autonómica, fue seleccionador nacional ocupando dicho cargo durante los mundiales de Montevideo en 1977. Posteriormente lograría ser el presidente de la Federación Española de Pelota Vasca, vicepresidente de la Federación Internacional y miembro del Comité Olímpico Español.

La pelota era su pasión y gran parte de su vida, trabajaba incansablemente para su impulso, se preocupaba porque todo el mundo conociese este maravilloso deporte y lo practicase, se interesaba por los grandes campeones, pero también estaba pendiente de los más pequeños, así recogía a los niños en su propio coche a la salida del colegio y los llevaba a los frontones del Grupo o la Laboral y él es el responsable de la construcción de los frontones existentes en Villaviciosa, Cangas de Onís y aquel tan fantástico que existía en la Universidad Laboral de Gijón.

Pasados los años y cuando ya no ostentaba ningún cargo siempre siguió interesado en el mundo de la pelota, acudía a los torneos, y por supuesto a la Semana internacional de Pelota del Grupo. Siempre daba buenos consejos, tanto a los pelotaris como a los técnicos y así lo hizo también conmigo.

Cuando fui nombrado responsable de la sección de Pelota me animó a intentar reavivarla poniendo todo el tiempo que fuese necesario, pues no me arrepentiría pues así había actuado él, se interesó en mis iniciativas y me apoyó.

Hoy solo puedo decir, que me quedaron muchas conversaciones pendientes y me apena que se haya ido y que se haya consumido su tiempo. ¡Tenía tanto que aportar!

La verdad es que solo puedo decirle que su trabajo y valores harán que su legado no se olvide jamás y que todos los amantes de este deporte no puedan dejar de pensar que muchos lo han practicado, conocido y amado por su incansable labor.