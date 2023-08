Tras el verano

El rotundo éxito del verano gijonés, que desde hoy empieza a menguar hasta desaparecer con el salto del último caballo del concurso hípico, ha sacado a relucir con más fuerza que nunca el debate de la desestacionalización del turismo. Asunto que no se presenta fácil por dos motivos. El primero, porque el alud de visitantes en esta época, similar al del pasado año, se debe a un paulatino cambio de costumbres entre los nacionales cuyo punto de inflexión puede situarse tras la pandemia y que responde a una huida masiva de las altas temperaturas que se registran en otras regiones de España. Y, por otro lado, no parece que la ciudad reúna durante los otros meses del año los suficientes resortes como para propiciar un auge sostenido de llegadas (dicho de paso, como cualquier otra que no sea una gran urbe internacional). El empeño es loable. Conseguirlo llevará tiempo y exigirá capacidad de innovar.