Contaba la escritora nigeriana Chimamanda Adichie que cuando, de pequeña, empezó a idear relatos propios, todos estaban protagonizados por hombres blancos que hablaban inglés y bebían cerveza de jengibre. Sólo a ellos les sucedían grandes y pequeñas cosas en los libros, películas o series que ella absorbía con insaciable curiosidad. Ni rastro de mujeres de "piel chocolate" que hablaban igbo y tenían rutinas como las suyas. Nada interesante podía sucederle a una persona negra, mucho menos a una chica. ¿O sí?

Adichie lo contó en la recomendabilísima charla TED "El peligro de la historia única", texto que después fue editado en un librillo, junto a la ya notable obra de la africana. Ella misma, sus ensayos, historias y personajes son, de hecho, un referente para las niñas "de pelo rizado que nunca lo llevarán en una cola". Ahora saben que en su universo laten tantas historias ("Akuko", en igbo) como sean capaces de imaginar o emprender.

Las chicas de la selección femenina de fútbol no sólo han ganado el Mundial dando una lección de elegancia, ausencia de egos y trabajo en equipo. Además, todas han sido conscientes, y así lo han expresado en sus declaraciones, de ir a ocupar un espacio prácticamente vacío de iconos femeninos. Sus rostros, nombres e historias permitirán que niñas de hoy puedan imaginarse a sí mismas. Y sus padres y madres, sentir que no es una quimera lo que a sus hijas le ronda la cabeza y las botas.

Me congratulo con las personas que, a pesar de la lluvia, estuvieron en la Plaza Mayor de Gijón viendo el partido en –un acierto– la pantalla habilitada por el ayuntamiento. Confieso que yo no estuve. No estaría de más que, a partir de ahora, como en un juego de diferencias, fuéramos identificando la muy distinta escala a la que se mueve el fútbol femenino frente al masculino en todos los ámbitos: salarial, organizativo, social, de prestigio, proyección y hasta celebración.

Me pregunto, por ejemplo, por qué nuestra selección femenina no es entrenada por una profesional. No quiero restar mérito a Jorge Vilda ni es el momento de evocar el cisma generado entre las futbolistas alrededor de sus métodos. Pero el hecho de que no haya una entrenadora al frente hace inconscientemente deducir que no existen con suficiente solvencia. Me niego a creerlo. Mientras tanto, Sarina Wiegman, entrenadora de la selección inglesa, hace tiempo que suena como futura responsable de la masculina. En eso nos ganan.

Me sorprende que todavía haya quien cuestione la necesidad de ofrecer a niñas y niños referentes femeninos en todos los ámbitos. Es sencillamente perpetuar la historia única de los blancos que hablan inglés y beben cerveza de jengibre frente a cada "akuko" esperando recibir el aliento necesario para emprender el vuelo.