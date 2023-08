Esto sigue en marcha

Me entero por aquí que en poco tiempo se jubilará Luis Cascallana a cargo de la producción del Teatro Jovellanos y de Divertia. Hace años que le conozco y unos cuantos que no le trato con frecuencia, aunque durante una temporada de mi vida laboral colaboré con él en la organización de un festival anual. Decir que su presencia era una garantía de tranquilidad es poco, siempre atento a disolver cualquier posibilidad de que se formase algún tipo de conflicto: tranquilo, no exento de una personalidad acendrada personalidad y fortaleza de carácter cuando ello es necesario. Desde 1988 que llegó a la entidad han pasado varios concejales y gerentes y su tarea ha sido apreciada por todos. Últimamente, uno sufrió un percance en el Jovellanos y, periódicamente, no falta su llamada o su mensaje para interesarse por la evolución de la recuperación de la lesión. Hasta ese punto llega el interés Luis por las pequeñas o grandes incidencia que caen bajo el techo de sus responsabilidades. Leo que aún le quedan unos meses de faena. En su momento, le desearemos la misma suerte que le hemos venido deseando siempre a quien ha sabido estar con discreción y eficacia tras las bambalinas de los festejos y espectáculos de la localidad.

Se ha ido otra Feria de Muestras más y las gentes han tenido a bien acudir en una cantidad considerable para visitar los diversos espacios comerciales con que las marcas pretenden atraer la curiosidad del público. Nuestra FIDMA es singular y su carácter generalista, en la que se puede adquirir desde un rayador de zanahorias hasta un automóvil de última generación, es de lo que ya casi no se ve. El acontecimiento mercantil e institucional, porque también se cuenta con esta importante faceta, es acometido por la Cámara de Comercio gijonesa que la cuida como a la niña de sus ojos, aunque su espacio sea responsabilidad de unas cuantas administraciones entre las que también se encuentra la Cámara. Este éxito, siempre conviene recordarlo, la convierte en objeto goloso de otras cámaras de la provincia en la que quisieran estar –o inmiscuirse– para participar de las ganancias que produce y así arreglar en la medida de los posible sus maltrechas cuentas. Vamos a por la LXVII edición el año que viene en la que, como siempre, siempre habrá algo nuevo por descubrir. Toca felicitar al nuevo director de la Fundación de Cultura, Aitor Martínez Valdajos, y desearle acierto y éxitos en el enderezamiento de una institución que ha sufrido un periodo de fuerte decaimiento en los últimos años precisamente por una falta de dirección adecuada. Lo que haya de ser se irá viendo necesaria y lógicamente de aquí a unos cuantos meses.