¿Censura informativa de Barbón ante la feria taurina?

Cuando, durante el pasado período electoral municipal, la entonces candidata a la Alcaldía por Foro, Carmen Moriyón, visitó la "sede" de la Plataforma de Bernueces (recientemente creada para defender los intereses de la parroquia de Castiello de Bernueces), puso de manifiesto un programa electoral claro y creíble y que tenía como principal objetivo defender los derechos de Gijón y de los gijoneses, muchos de los cuales habían sido anulados con el anterior mandato socialista.

La exposición realizada por Carmen Moriyón no solamente demostraba una gran experiencia, derivada de ocho años al frente del gobierno municipal, sino también una enorme ilusión por devolver a Gijón algunas de las singularidades arrebatadas por la Corporación de la alcaldesa Ana González. Entre ellas, el tráfico rodado del Muro de San Lorenzo o la Feria de Begoña. La fuerza de sus convicciones, al margen de las promesas realizadas para nuestra parroquia, llevó a Castiello de Bernueces a votar masivamente a la señora Moriyón, como Alcaldesa, y también a su equipo de gobierno, como concejales, porque entendimos que formaban un gran equipo, con mucha solvencia y experiencia.

Menos de tres semanas después de su toma de posesión, el tráfico rodado quedó restituido en el Muro de San Lorenzo, al tiempo que se anunciaba la celebración de cuatro corridas de toros en la Feria de Begoña, con un cartel que incluía a las principales figuras del toreo. A pesar de los agoreros, la feria se celebró con gran éxito de público y de crítica. Carmen Moriyón había conseguido devolver la libertad a la centenaria Plaza de El Bibio.

Pero, precisamente cuando iba a iniciarse la feria, el señor Adrián Barbón se manifestó públicamente en contra de la tauromaquia. "¿Nos toman por tontos?", escribió en Twitter, refiriéndose a los que defendemos la celebración de la feria, que a su juicio conlleva maltrato animal. Su opinión personal es muy respetable, pero el problema es que se expresó en calidad de presidente del Principado de Asturias, un cargo que debería atender a las posiciones de todos los asturianos, de los antitaurinos y también de los taurinos.

No escribo estas líneas para aportar argumentos en favor de las corridas de toros, con independencia de defender que cada ciudadano se manifieste con libertad y decida libremente lo que debe y quiere hacer, sin cortapisas u obstáculos políticos cuando se están cumpliendo las obligaciones legales y los límites constitucionales, sino para denunciar la censura del programa titulado "Informativo territorial", de TVE, que, en un alarde de desinformación partidaria, no ofreció ni un solo minuto del desarrollo de la feria taurina de Gijón, los éxitos de El Juli, el ambientazo de la plaza, su estructura impecable sin visos de la tan cacareada ruina, etc.

Esperpéntico y lamentable. ¿Está el señor Barbón detrás de la decisión de obviar las imágenes de las corridas? No creo que el presidente de todos los asturianos deba determinar qué eventos, acontecimientos e informaciones pueden aparecer en la edición asturiana de TVE, porque todos sabemos de qué pie cojea cada uno.