Endiabladamente

En medio del agosto tan ameno que nos ha sido dado disfrutar, no falta una observación de Emiliano García-Page. A veces se diría que este hombre tiene interés en demostrar que en su partido hay muchas sensibilidades y que al jefe se le puede toser, aunque no a la cara, que tiene fama de mal tomado. Resultado endiablado, dice Page que hubo en las elecciones de julio. Bueno, no realmente. Lo endiablado es la gestión de esos resultados. Dice Sánchez que toca traducir la mayoría social en mayoría parlamentaria. Francamente, se pregunta uno qué mayoría de progreso conforma un socialista con un seguidor del histrión de Waterloo, convertido de pronto en árbitro estatal. La respuesta a esa pregunta es fácil: ninguna. Los partidos son entes empresariales, con siglas, presupuestos e intereses que tienen que ver con los beneficios derivados de la adquisición del poder. El PSOE actual está exactamente en esa situación. Para que sus actuales maniobras tengan éxito habrá que presentar al decoro institucional como una antigualla propia de fachas, y no como un patrimonio innegociable que muestra un estado de salud democrática; a Sánchez se le da esa triquiñuela bastante bien. Debería ser inconcebible que un socialista tragara con un esperpento, pero "business is business".

Seré el candidato de la militancia, prometió Sánchez cuando buscaba mandar en su partido. Era una frase astuta que dejaba intuir a una militancia desasistida, en manos de cuatro listos. ¿Qué hizo Sánchez por la militancia? Es interesante ver que nuestro hombre en Moncloa nos trata en clave de partido. Premia a los buenos, castiga a los malos y cree que un país se puede llevar así, fulminando a la disidencia para que se vea quién manda. A un estado democrático, como a un partido, se le puede torear. Es verdad también que, dejando a un lado las pintorescas y cuidadosísimas protestas del presidente castellano manchego, nadie en el PSOE dice esta boca es mía, no sea que nos acordemos de aquella línea inmortal de Carmen Calvo sobre que los socialistas tenemos líneas rojas. El meollo central del asunto- o sea, la lucha de los miembros más indocumentados de la comunidad por meterse en política, hacerse con el poder e imponer un canon ético y estético que transforme en un Petronio a Gabriel Rufián, por dar sólo un ejemplo, es lo que los interesados se cuidan de silenciar. Hacen bien, en boca cerrada, ya se sabe. ¡Que lo vamos a estudiar nuestras hijas!, dijo Yolanda en frase preclara y reveladora del patio en el que vivimos. El desprecio a la sintaxis es muestra de zanganería intelectual, y rasgo reaccionario; el pueblo merece representantes que saben hablar, no hacerlo es un desprecio. Ay. García Page, qué simpático.