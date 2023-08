¡España, campeona del mundo de fútbol femenino! Deporte rey en España, en el cual nuestra nación es una de las líderes de referencia. Un gran éxito deportivo que no debe ser eclipsado por el beso en la boca –eufórico o impertinente– del presidente de la Federación, Luis Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso, que acaso pone a esta en una situación incómoda. Si son amigos o algo más, asunto ajeno, y si no lo son, si se ha sentido acosada debería denunciarlo ella, sin empañar el día glorioso, y si no le da importancia la afectada, sobran las denuncias sobreactuadas de políticas populistas y sectarias que lo califican de "violencia". Lo más importante, hay que felicitar a la selección femenina de fútbol por su logro histórico y meritorio, que debe animar a las niñas que les guste a practicar deporte, y valorar el trabajo en grupo y la constancia.

Además, ha sido un éxito tras superar obstáculos, como el enfrentamiento entre doce jugadoras y el entrenador, o la derrota en el campeonato 4-0 frente a Japón. Cosa distinta es reivindicar que deban tener los mismos salarios que el fútbol masculino, lo que deben tener son las mismas oportunidades, y a partir de ahí recibir sueldos en función de los ingresos que generen. Por qué habrían de tener los mismos beneficios que Messi o Cristiano, si tuvieran diez veces menos de público o vendieran cien veces menos camisetas. Ojalá consigan muchos triunfos y tengan cada vez más público y publicidad, mejora para ellas, para el fútbol y para España. Haz el deporte y no la guerra, mejor dirimir rivalidades nacionales con balones y goles en vez de cañones y muertos. Sobre la euforia, cuando los generales romanos volvían vencedores, en el desfile triunfal les repetían "recuerda que eres mortal" (y nadie gana siempre), para que no se le subiera el ego al desvarío. Algo así debe pasarles a los políticos. Pedro Sánchez menos votado parece darse por ganador por prestarse a pactar (ya veremos cumplir) cualquier cosa con cualquiera, y Alberto Núñez Feijoo con más diputados pero insuficientes para ser investido, discrimina en el Congreso a Vox, su principal posible aliado para lograrlo. Hay que ser modesto en la victoria y elegante en la derrota. En la vida y en la enseñanza en general, como en el fútbol y la política coyuntural, se llega a resultados y metas avanzando juicioso por buenos caminos. Hay circunstancias variables, pero gana quien es feliz.