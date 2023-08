Curso acelerado de falsedades verdaderas

Noticia destacadísima de los últimos días en todo el mundo fue que el jefe mercenario del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, acaba de dejar viuda e hijos, previo cumplimiento del trámite oportuno (o sea: defuncionarse de forma constatable) para evitar fraudes, no sea que el difunto sea un doble y el auténtico ande por ahí disparando perdigones en una caseta de "tiro al blanco" para superar el síndrome de abstinencia. Las sospechas acerca de la autoría apuntan a Putin, a los ucranianos y –cómo no– a esa cuñada perversa que mete cizaña en un buen número de familias, pero dado que las cuñadas perversas no disponen de fácil acceso a la tecnología bélica, parece que lo de Putin está cantado y casi bailado…

–¡Esto ye una calumnia, dígovos-lo yo!… tenéisme manía por ser calvu, que se vos nota la “calvofobia”… ¡¡Ya xuré y perxuré que yo nun mandé derribar el aparatu ési, y de ahí nun me voy a apear, joé!!

–…Ya, pero parez que nun lo derribaron desde fuera, sinon que dientro diba una bomba, y…

–¡Ah!…pues en esi casu, que i pregunten a la bomba, a ver que y-os diz…

–…La bomba nun pué decir ná, porque explotó…

–¡Méca, vaya mala pata!… pues ná, que nun se va a saber quien lo fizo…

–…Pero da la casualidá de que tengo aquí el recibu auténticu de compra del explosivu a nombre del Kremlin, y…

–A ver, a ver… ¡ay, perdón!.. parezme que acabo de mojá-i el papel en sin querer…

–¿En sin querer?… ¡¡pero si me acaba de echar encima un cuarto litru de ácidu sulfúricu!!

-¿Sulfúricu, diz?… ¡home, por Diossss!… si esto ye lo que tomen los mis fíos col colacao!… ¿el qué, ho?… ¿que cuantos fíos tengo?… pues… pa mi idea que nun me queda ningunu…

A lo largo de la historia nos encontramos con ejemplos de comportamientos inclasificables de personajes de todos conocidos, pese a que no han tenido acceso a los libros de texto por razones estéticas. Pero mis archivos superan los de Wikipedia, y así fue como me enteré de que Stalin inventó, para no aburrirse entre purga y purga de sus camaradas, un elixir que combatía la escasez de pelo en las cejas, y dejó escrito en su testamento que sus sucesores lo utilizaran a diario, amenazando con resucitar si le desobedecían. Logró excelentes resultados Leónidas Brehznev, cuyas cejas parecían sobacos rurales. Los demás dirigentes soviéticos no fueron tan afortunados, y hasta se les cayeron las pestañas en el intento, pero para no desobedecer al zar rojo se aplicaron el producto en las ingles y ríete tú del "Mato Grosso" brasileño. Y, al parecer, el crecimiento piloso no se detuvo ahí…

–Y, anda que si yo contara lo que fizo Carlitos Marx…

–¡Méeeecaaa!… pero… ¿usté nun ye la momia de Lenin, ho?

–…Eso dicen… pero ye que, desde lo de Chernobil, la radiación empezó a facéme cosquilles y, de vez en cuando, despierto y diviértome pegando sustos por ahí…

–Bueno..¿y que fue lo que fizo el Marx esi?

–Pues que, mientres taba escribiendo en alemán "Das Kapital" (¡a quién se i ocurre tamaña atrocidá, pudiendo habélo fecho en español caribeñu!), apuntóse de voluntariu a prestar servicios gratuitos en interés de la comunidá…

–¿Pa compensar lo del rollu de "El Capital"?

–¡Que va, hom!… fue porque i prometieron poné-i una calle en Xixón…

–¿Y tuvo muncho tiempu faciendo servicios sociales, ho?

–…Pues la verdá ye que non porque, cuando llevaba un par de semanes, cayéron-i encima’l fémur derechu tóos los tomos de "El Capital" que taba revisando y dexáron-i-lu como un acordión. Pero la calle i la pusieron, no polos servicios prestáos a la comunidá, sinó pa compensálu del tiempu que pasó en "lista de espera"… como que cascó antes del preoperatoriu…

Menos mal que, ante noticias como las que anteceden, siempre hay algún movimiento de resistencia que combate y neutraliza un poco los desmadres del poder. Ejemplo perfecto de ello es el comportamiento suicida del valiente peluquero del presidente perpetuo de Corea del Norte, que cada semana y media le arrea un pelado en los parietales que da vértigo, rapado que combina con un potenciado de la zona capilar central para conseguir que su cráneo parezca un tiesto donde hay plantado un único clavel reventón. Y aquí, la prensa más o menos libre que aun queda se divierte contando locuras para satirizar determinados comportamientos para conseguir la investidura del presidente…

–¡Ay, mira, Veneranda, qué cachondu ye esti comentariu!…aquí diz que tan faciendo a toa marcha una tirolina pa que el Puigdemont ési se deslice por ella desde Waterloo hasta el Congresu los Diputaos…

–¿Una tirolina?

–Sí, muyer, esi cable por el que te tires de un lláu altu y llegues a otru más baxu…

–¡Ay, Silverio, que ye verdá!…

–¿Cómo va a ser verdá, ho?…

–¡Cóooñiii!… ¿nun te dixe antiayer que nos habíen robao tóos los tendales del patiu de lluces, ho?

–¡Anda mío má!… ¡¡si la correa´ l perru tampoco tá onde la había dexáo!!…y ¿los mis tirantes?

–¡Corre a denuncialo tóo, que igual tovía tien remediu!… y nun tengas prisa en volver, tú déxalo tóo bien denunciao…(….a ver…¿Belorcio?… ¿yes tú, prenda?…baxa rápidamente pa danos un revolcón, que Silverio ta pa la Comisaría de Policía y, con un poquiñín de suerte, en cuanto empiece a contar lo que i pasa, mándenlu un par de días pa psiquiatría en Jove).