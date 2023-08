Hablando del futuro

Lo cantaba en sus tiempos Antonio Molina: "Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro, ay, trabajando en el carbón". En estos, "Bilbo", con carbón o, más bien, sin él, tampoco clarea un futuro atrayente, al decir de algunos informes. El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud correspondiente al primer semestre del 2022 advertía que la precariedad de las generaciones jóvenes en nuestro país es considerablemente peor que la media europea.

Te ofrezco algunos datos actuales. El alquiler individual de un piso le supone a ese joven el 85,10% de su salario neto. Inasequible. Uno de cada tres de los jóvenes que pretenden independizarse está obligado a alquilar una vivienda compartida y ha de pagar por una habitación, como media, un 26,8% de su salario medio. Si ese joven se propone comprar una casa, dado el salario anual medio de los jóvenes de unos 12.640 euros y estimado el precio medio de una vivienda en torno a los 174.000 euros, necesitará cuatro veces su salario anual neto para adquirir esa vivienda. Inasequible.

Más datos te doy. Casi la mitad de los jóvenes solo tienen un trabajo a tiempo parcial, al no poder encontrar un empleo a tiempo completo. Forman parte del colectivo de trabajadores pobres. Si los jóvenes que trabajan a tiempo parcial son el 48,10% del total y los parados el 20,5% (porcentaje que se ha reducido gracias a la reforma laboral), significa que casi el 70% del colectivo juvenil atraviesa dificultades o, dicho de otra manera, apenas el 30% del total se pueden considerar trabajadores "normalizados". Añade que, desde el inicio de la recesión de 2008, han perdido un 22,65% del poder adquisitivo, lo que dificulta aún más cualquier intento de emancipación o de supervivencia en condiciones dignas.

El Observatorio mencionado señala que, en 2021, uno de cada tres jóvenes se encontraba en situación de riesgo de pobreza o exclusión y uno de cada cuatro de los que tenían trabajo, en parecidas circunstancias.

No pretendía abrumarte, que bastante tienes, peludo, con soportar los rigores del estío, sino demostrarte con datos de la realidad presente que el horizonte de nuestra juventud, su panorama futurible es un problema de primer orden que no figura en las agendas políticas como tal prioridad. He de confesarte que el asunto me obsesiona desde hace tiempo porque temo que el juicio de nuestros hijos y nietos hacia sus antecesores, o sea, hacia nosotros mismamente, si la situación continúa de estas trazas, será severo más que exigente. A ellos no les faltará razón y a mí no me agradará acabar los días con esta sensación de fracaso.