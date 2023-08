¿Dónde está el PP asturiano?

Han pasado las elecciones, regionales y municipales primero, nacionales después. En el caso del ámbito regional, el PP asturiano puede estar moderadamente contento con los resultados. Ha mejorado y era lo esperable gracias a la inercia de mejoría a nivel estatal.

El candidato del PP regional fue designado por Génova, es su función. En este caso, y como viene siendo habitual en el caso astur, eligió a alguien ajeno al grupo parlamentario y a la dirección. Si se hubiera seguido la lógica habitual aplicada en el resto de territorios, lo normal es que Teresa Mallada (presidenta en aquel momento y candidata en 2019) fuera la designada. En caso de no ser ella, la otra opción razonable y óptima era Álvaro Queipo. Se eligió a alguien totalmente ajeno, tanto que no es ni afiliado al PP. Me impresiona la deportividad y la profesionalidad de personas como Queipo.

Han pasado las elecciones y poco sabemos del PP regional, de su grupo de diputados. El silencio es atronador. Puedo imaginarme, ante dantesca situación, la preocupación del Gobierno regional. Tener una oposición política tan meliflua no es gusto de nadie.

Se ha empezado a hablar de la posibilidad de que Diego Canga se vaya al senado por designación autonómica. Me parece que sería la mejor salida para él y para el PP asturiano. En estos momentos la ausencia de liderazgo y de organización son igual de atronadores que el silencio.

Hace falta un Congreso regional de modo urgente, ya, sin mayor dilación, y que de esa cita salga el equipo que lidere el partido a nivel interno y en la Junta. Hablo de equipo, no de una persona en particular, y de hablar de una persona concreta tendría que tener la capacidad de ejercer un liderazgo participativo. Los personalismos y el ego desmedido son historia de otra época. En política cuesta mucho entender esto último, y el PP asturiano es un gran ejemplo.

A estas alturas del partido me parece que el PP barrunta que el gol de Génova con Canga es de órdago, ¡otro más!. El PP asturiano tiene que buscar una solución por sí solo -sin tutelas-, ésta tiene que emanar de un Congreso. Canga no se puede presentar porque ha de llevar al menos un año como afiliado. Lo natural sería que Queipo diera el paso de presentarse (conoce muy bien el partido y el modo de hacer política en la Junta). ¿Hay algún otro diputado -o quizás diputada- interesado? Sería el momento de desvelar las cartas de los/las que esperan con cantos de sirena la caída de Diego Canga (a veces las personas más cercanas son las más ansiosas y peligrosas).