¿Qué es Segunda?

La divulgación en Telegram y Twitter (Alvise o España nos gusta) del vídeo de Jenni Hermoso y sus compañeras en el autobús de la selección cachondeándose del beso con Rubiales, comparándolo con el de Iker a Sara, y pidiendo Jenni a Rubiales que le diera otro beso, deja en muy mal lugar la posterior versión, alentada por las izquierdistas, de que el beso consentido fue violencia, agresión y violación: ¿Quizás también el culpable del inicio de la II Guerra Mundial? Aparte de ello y de que Jenni sea una mentirosa, está claro que Rubiales es un chulo y un grosero. Pero cuando le debieron "dimitir" fue al llevarse la Copa de España a Arabia con una empresa de Piqué, siendo jugador del Barcelona en activo, y suponemos repartiéndose los beneficios. Es impresentable que el presidente de la federación de fútbol haga negocios con jugadores de tal o cual equipo.

Aterrizando en Gijón, ha durado poco la alegría de la goleada al Mirandés, el equipo con menor presupuesto de la categoría (el que más, el Espanyol de Barcelona, lo que no le garantiza el ascenso), tras la derrota en Ferrol. Si hablamos del tamaño de las ciudades, perder Gijón contra Ferrol es como perder Oviedo contra Avilés o perder Valladolid contra Palencia, pero en fútbol no siempre –sí la gran mayoría de las veces- el pez grande se come al chico. El Deportivo de la Coruña ha sido campeón de Liga, y ahora está en la que es de hecho la tercera división. Un solo partido no da suficiente perspectiva para valorar, pero este inicio de temporada avala nuestra tesis que, si el Oviedo y Sporting no se refuerzan, van a pasar muchas temporadas en Segunda.

¿Son Oviedo y Gijón ciudades de Segunda? Depende lo que entendamos por Segunda. Por separado no pueden competir con Sevilla (Sevilla y Betis) o Valencia (Valencia y Levante) en cuanto a población, número de socios y presupuestos para mantener dos equipos en Primera. Por tradición futbolística y afición, sí pueden estar ahí, como Coruña, Vigo o Valladolid, subiendo y bajando de Primera a Segunda según rachas. En cuanto a nivel de ciudad, para ser un área metropolitana, como la Ría de Bilbao o la Costa del Sol de Málaga, falta pasar de las musas y proyectos al teatro y los contenidos. Llega el AVE a Asturias en noviembre, dicen, lo que pone a la región uniprovincial en la primera división ferroviaria. ¿En qué categoría estaremos en lo económico?