Sí, Jovellanos era antitaurino militante

Un señor apareció el pasado agosto en distintos medios, televisiones incluidas, y dijo que: "los toros no sufren como puede sufrir una violada por cuestiones de honor o dignidad" y sigue sus desvaríos al asegurar que "solamente conocen el daño físico, y ese daño físico jamás ha sido demostrado en términos científicos" o "el hecho de que el toro sangre abundantemente no implica un dolor definitivo, los hombres sangramos por la nariz y causa menos dolor que si rompemos el húmero que no sangra". Y termina: "¿Cómo pueden estar en contra de los toros cuando escaldan centollos, comen angulas o maltratan a sus perroflautas fumando porros?".

Busco quién es este señor, es escritor, al menos así se define, fue en la candidatura municipal de Vox el 28M y taurófilo (hijo de toro). Hace un par de años dio una conferencia en el Foro Jovellanos intentando demostrar que a Jovellanos no le gustaban los toros, pero no era lo que se entiende por antitaurino. Dice de Jovellanos: "Él no tenía nada a favor de los toros ni de los caballos ni de los animales, pero consideraba que era un espectáculo deplorable porque ponía en peligro innecesariamente la vida humana. Era una defensa de la vida humana. No habla de toros ni le importan". Justifica sus argumentos en que Jovellanos era amigo de Goya que inmortalizó las primeras tauromaquias. El resto fue un panegírico de la fiesta y de quienes participaban en ella. En una entrevista que le hicieron por entonces ya dice lo del centollo. En las redes sociales del Foro Jovellanos hay una reseña de la conferencia. Decía en mi anterior artículo, entre otras cosas, que Jovellanos calificó el espectáculo de feroz, escribió que "a medida que se avanzaba en los estudios y las ideas, la fiesta de los toros comenzaba a ser mirada como diversión sangrienta y bárbara", y que "su prohibición, podría producir grandes bienes políticos, ya que quien lo haga será muy acreedor a la estimación y a los elogios de los buenos y sensatos patricios". Si, parece quedar claro que Jovellanos era un destacado militante antitaurino. Otros defensores siguen con el mantra de que de no ser por las corridas, los toros de lidia y las dehesas se habrían extinguido. Habría que probar a "osear" osos o "lincear" linces, igual nos ahorramos un montón de pasta en su recuperación y atraemos más turismo. Además de las corridas, se recuperó la misa en el ruedo, en la que el oficiante dijo "Hay que dar gracias a Dios por recuperar los toros en Gijón. Vivimos en una sociedad plural, en libertad y democracia, no en la intolerancia". Que con todo lo que está pasando en el mundo dios se preocupe de recuperar los toros en Gijón, no lo deja en muy buen lugar y que un miembro de la iglesia hable de pluralidad, libertad y democracia, es como cuando daban cursillos prematrimoniales o hablan de relaciones sexuales. Lo de la intolerancia ya es rizar el rizo. Tenemos un partido fascista en el Ayuntamiento, toros y misa en El Bibio ¿Qué más nos puede pasar? ¿Qué tengamos que rezar un padre nuestro para ver al Sporting?