Si me arrancase a entonar, en la ducha o mejor fuera de ella, "Bendita la Reina de nuestras montañas", es más que probable que usted, o ustedes (de leer este periódico en compañía; ¡qué bendición!), se unieran en perfecta armonía coral al sacro cántico. O tal vez su timidez superara en la balanza (la misma que usa la ciega Justicia, peligrosamente tuerta en estos tiempos), limitándose entonces a asentir y escuchar emocionado y respetuoso. O si fuera usted una de esas "leyendas urbanas", da igual si monárquica o republicana, quién sabe si no afloraría entonces una nostálgica lágrima por su mejilla izquierda, la más cercana a su corazón asturiano.

Y es que nuestra Reina, la reina de los asturianos, no procede de la Casa Real de esta piel de toro, sino de otra Casa, mucho más poderosa: la del Cielo. La devoción hacia la regia representación de su Espíritu trasciende lo terrenal. No se explican de otro modo los millones de fieles católicos, de ateos católicos o de cualquier otra creencia o no, que visitan cada año la Santa Cueva, que un 21 de agosto visitara como un fiel más Juan Pablo II, el mismo que lograse derrumbar cada uno de los ladrillos del Muro de Berlín, el muro de la vergüenza. Y sin repartir ninguna "hostia", sino al contrario, llevando sus sagradas formas a quien quisiera recibir la comunión.

Por cierto, por si alguien pudiera no recordarlo, la festividad del 8 de septiembre tiene su origen en la celebración de la Natividad de la Virgen, ligada a la fiesta de la dedicación, allá por el siglo IV, en una vetusta basílica mariana de Jerusalén, sobre la que posteriormente, en el siglo XII, se erigió sobre sus ruinas la actual iglesia de Santa Ana.

En Asturias, nuestro día más grande guarda además estrecha relación con la ayuda divina que la Señora de Covadonga habría dispensado a Don Pelayo para que en este paraíso natural y terrenal lograse vencer a los invasores y se iniciara con ello la Reconquista. Ojalá no sea necesario volver a implorar a la Xana de las xanas para que vuelva a reunir a todos los trasgos y devolver la paz a nuestra mortal existencia.