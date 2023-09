Lagrimas infantiles

Supongo, no... lo sé seguro. Hoy habrá lágrimas por todos lados. Lágrimas infantiles y paternales. La primera vez para muchos, muchos de los que nos quedábamos con el alma rota, porque era la primera vez que nuestros hijos se quedaban tanto tiempo sin su casa, su madre, su padre, sus juguetes... con personas que no conocen. Ya, ya sé que tienen que socializar, que lo mejor es llevarlos cuanto antes a la guarde, al cole. Per sigo pensando que es una barbaridad dejar a un bebé desde las 9 hasta las cinco de la tarde. Ya, ya sé que para mi desgracia los tiempos han cambiado. Yo sigo añorando cuando los niños se quedaban en casa jugando hasta que tenían cuatro años, edad en la que ya entienden algo más el por qué los separan de sus madres y tienen algo mejor la noción del tiempo, aunque la sensación de miedo a que no vuelvan es para ellos muy traumática. Todavía recuerdo como si fuera hoy, bajar a preescolar (tenían 4 años) en el colegio de la Asunción a ayudar a los que empezaban porque aquello era mezcla de vómitos y llantos inconsolables. Yo me acurrucaba junto a ellos (entonces doblaba las rodillas) y les preguntaba cuál era su comida favorita, y les decía que mami había ido a prepararla mientras nosotras jugábamos.

Ya sé que la vida cambia, pero yo jamás los dejé de pequeños a comer en el comedor. No puedo entender como una niña de dos años se queda desde las 9 hasta las cinco fuera de su casa. Ya sé que esto levanta ampollas pero ya saben que ahora a mí, me da exactamente igual. Sigo pensando que no es bueno. Que es un rollo ir a buscarlos, que coman contigo y volver a llevarlos. Díganmelo a mí, que lo hice durante años, trabajando, con tres niños y en algún momento en tres coles distintos. Eso sí, no había vacaciones en la nieve entonces, ni dos coches, yo corría en autobús al acabar la consulta para ir con ellos, porque sí podía permitirme tener alguien en casa, para que socializaran en el parque, comieran y cenaran conmigo y los bañara yo. A costa, les juro, de privaciones, de rezar para no tener que comprar tantos dodotis (los usaban dos a la vez) o teñir los zapatos de verano blancos de marrón para el invierno Pero claro, comprendo que no todo el mundo tiene mi suerte ¿no? Nada de vacaciones, ni de nieve, ni de comidas fuera de casa.

Nada de nada. Solo ellos. Sacrificarse mucho es difícil. Pero eso es ni más ni menos lo que yo creo que es la paternidad al menos cuando son pequeños; luego ya se encargan ellos de su vida y no oses aconsejarles porque no lo permitirán. Y por supuesto que comprendo a los que no pueden hacer otra cosa, no tienen familia, no trabaja más que uno o tienen sueldos miserables que no les permiten tener una mínima ayuda para los niños. Pero sigo diciendo, que algún día nos daremos cuenta de que la infancia temprana tiene que tener una estabilidad especial, un entorno suyo, seguro, unas caras familiares y el amor que solo unos padres pueden darle. ¿La sociabilidad? En el parque con la figura de apego cerquita... y no hay problema. Se lo aseguro.