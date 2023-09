No parece acertado celebrar el día de Asturias el 8 de setiembre, una fecha que conmemora el nacimiento de la virgen, y al mismo tiempo, dada la intervención divina de la de Covadonga en la batalla contra los moros, el inicio de la reconquista. Demasiadas leyendas para juntar en un día. El 25 de mayo, con hechos reales de los que deberíamos estar orgullosos, sería más adecuado para la fiesta civil, dejando el 8 de setiembre para la religiosa. Si había alguna duda, monseñor fray Jesús Sanz Montes, se encarga año tras año de disiparla, convirtiendo su homilía en un mitin digno de Vox ante un impasible Barbón, que por fin este año comienza a darse cuenta de que su presencia no sería bien recibida de no ser porque sirve para usarlo como estera. Libertad para decir lo que dice, tiene, como la tienen los sacerdotes y las comunidades cristianas que critican su actitud y piden su recambio sin apenas eco en los medios que le engrandecen. Si es oportuno, es otro cantar, no parece mucho.

Felipe González, Alfonso Guerra y lo más granado del anacrónico PSOE del 82, andan a vueltas con la amnistía, preocupados por si tiene cabida en la Constitución. La amnistía fiscal está demostrado que cabe, en la amnistía para los implicados en el Procés, que de momento no pasa de globo sonda, encuentran una oportunidad de vengarse de quien les relegó a la última fila en el partido y buscar un protagonismo que añoran. Deberían aclarar en qué capítulo de la Constitución se habla de terrorismo de estado y su regulación. O reconocer que con ocho condenas por financiar ilegalmente la campaña del 89 en el "caso Filesa", con la Ley de Partidos, por entonces inexistente, su PSOE le hubiera arrebatado al Partido Popular el dudoso honor de ser el primer partido condenado por financiación irregular. Aznar, en su papel de dios en la tierra, propone directamente una revuelta, un golpe de estado civil que libre a España de todos los males que genera un presidente que solo busca perdurar en el poder y quienes solo aspiran a romper España. Aznar, que pretendió volver como salvador y no lo logró, ahora se esmera en mover los hilos de Feijóo indicándole el camino a seguir, mientras éste intenta salvar los muebles que sabe perdidos y mira de reojo a Ayuso, a la que prefiere tener delante que a su espalda. Mal consejero parece quien presidió un gobierno de catorce ministros de los que doce terminaron imputados, nos metió en una guerra que costó un atentado con cientos de muertos, e hizo a su mujer alcaldesa, lo que le permitió vender 1.806 viviendas sociales a un fondo buitre en el que su hijo tiene intereses reconocidos. El Consejo General del Poder Judicial entra en su quinto año de secuestro sin conseguir averiguar quién es M. Rajoy. El juez Escalonilla archiva el caso Neurona que implicaba a Podemos y Monedero en financiación irregular con documentación falseada por las cloacas de un ministro imputado por varias causas. Es la vigésima denuncia contra Podemos que se archiva después de haberlas alargado sin sentido durante años, con un silencio atronador de quienes amplificaron su presentación. Doble objetivo cumplido, hunden a Podemos sin una sola prueba y van salvando al Partido Popular pese a la abundancia de ellas.