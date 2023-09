Ojo, cromañones: #SeAcabó

Un individuo pasa junto a una periodista que está entrando en directo en un programa de Cuatro y le toca el culo, y después de que ella le reprenda muy molesta, le acaricia el pelo con un gesto vomitivo de chulería, de yo hago lo que me da la gana que para eso soy un tío y tú una mujer a mi servicio. Poco después, el cenutrio es detenido acusado de agresión sexual, en medio de una indignación generalizada, pues no es para menos. En redes se han difundido un montón de imágenes similares, en las que se ve a mujeres periodistas haciendo directos de televisión y siendo acosadas, vejadas, sobadas, agredidas sexualmente por tipos que se creen con derecho a ello. En una de las grabaciones, que no es actual, cuando la periodista, rodeada de una caterva de acosadores, dice agobiada "me están tocando por todas partes", la presentadora que está en el estudio responde en tono de broma "pues claro, no son tontos". Una reacción así sería ahora impensable. Lo positivo es esto: cómo se ha dejado de normalizar lo que lleva toda la vida siendo parte del paisaje. Aunque lo negativo es que siga habiendo tantos cromañones sueltos que continúen haciendo lo mismo. Que un hombre toque el culo o las tetas o bese a una mujer sin que ella quiera ya no es algo con lo que tenemos que convivir como si fuera consustancial a los cromosomas XX. Ahora es una agresión, es delito, se puede denunciar, no lo debemos tolerar. #SeAcabó