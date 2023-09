El diagnóstico llevado a cabo desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales permite concluir que en Gijón son ya casi 9.000 los ciudadanos de más de 80 años que viven solos en sus domicilios porque no tienen a nadie que les haga compañía. A esa abultada cifra hay que sumar otros 4.580 gijoneses que viven acompañados de otra persona también octogenaria. Supone casi el 5 por ciento de la población en un momento en el que la esperanza de vida sigue al alza, por lo que ese porcentaje tiene visos de seguir aumentando en los próximos años. El proyecto piloto contra la soledad no deseada en la tercera edad que se había empezado a diseñar en el anterior mandato, con consenso político y social, se ha convertido ahora en una prioridad para la nueva dirección de Servicios Sociales, que esta semana rubricó un acuerdo de colaboración, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, con el Colegio de Farmacéuticos, para que los titulares de estos establecimientos en todo el concejo funcionen como "antenas informativas" ante la Administración municipal. Tejer alianzas y ampliar la red de colaboración será clave para que estas personas no se sientan invisibles. Pero el Ayuntamiento debe ir dando más pasos.

La implicación pasa por toda la ciudad, como así está ideado en el Plan de Mayores de la Fundación (se marcaba un plazo de trabajo de 2021 a 2024), que llevaron a cabo un trabajo ingente para tener una visión preliminar que permitiese sentar las bases de trabajo. Al igual que los farmacéuticos, desde Servicios Sociales ya se habían impulsado experiencias piloto con colectivos vecinales y con comerciantes, pero circunscrito al centro, Laviada y Cimadevilla. También se ha logrado la implicación de los Bomberos de Gijón, un servicio que fue de los primeros en dar la voz de alerta. Los datos de sus intervenciones respaldaban la preocupación del servicio municipal. El pasado año, por ejemplo, tuvieron más de un centenar de actuaciones para asistir a personas de avanzada edad que vivían solas en sus domicilios y que sufrían algún tipo de accidente. Caer y no poder levantarse solos es lo más habitual. Pero no en todos los casos la ayuda llegó a tiempo: alrededor de una treintena de personas fueron halladas sin vida días después (o semanas) de su muerte. Esos ingredientes pusieron en marcha el trabajo común de muchas entidades para dar desde el Ayuntamiento la asistencia y acompañamiento que otros colectivos como Cruz Roja llevaban años realizando. Esas líneas directas permitirán a Servicios Sociales tener una rápida respuesta ante esos casos de soledad no deseada. La mejor forma de demostrar que este problema es prioridad para el gobierno local es apoyar el plan con la dotación económica suficiente que permita atajar la cruda realidad de los datos. Será en las próximas semanas cuando la concejalía de Hacienda comience a elaborar los presupuestos para el año que viene. Y la mejor prueba de que el compromiso municipal es real.