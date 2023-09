Un beso de imprevisibles consecuencias

Un reciente logro del deporte español ha sido la Copa del Mundo de fútbol femenino, aunque un lamentable incidente lo eclipsó; si bien, posiblemente, en otros tiempos no hubiera trascendido como ahora. Me refiero al polémico beso dado por Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, a la jugadora Jenny Hermoso. Me explico:

En primer lugar, si bien la gestión de Rubiales como presidente de la RFEF ya estaba cuestionada, su reputación personal quedó fulminada al cometer la insensatez de besar con un piquito a la jugadora mientras se entregaba la copa; aunque, según las imágenes televisivas, existía la duda razonable de si el beso era consentido. De hecho, quien da el beso agarra la cabeza de la jugadora mientras ella lo abraza por la cintura evitando rechazarlo con el brazo, tal como sería lógico de no haber consentido. En segundo lugar, posteriormente, la jugadora celebró esta victoria con su equipo sin mostrar gestos displicentes por dicho beso, aunque, posteriormente, comentó que "ni le había gustado ni había sido consentido". En tercer lugar, en consecuencia, el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) abrió expediente a Rubiales por falta grave, la FIFA le suspendió temporalmente y, luego, a instancias de la Fiscalía, la jugadora interpuso una querella por "indicios de agresión" sexual, procedimiento admitido por la Audiencia Nacional –supuestamente atendiendo jurisprudencia previa del Tribunal Supremo–. Finalmente, ante la presión por el escándalo generado, Rubiales ha dimitido del cargo aunque inicialmente se hubiera negado a ello. Dicho esto, parece obvio que Rubiales actuó con eufórica espontaneidad por la victoria española, pero, atendiendo a su cargo institucional, el gesto resultó censurable y, aun disculpándose públicamente, su posición era insostenible. Existe otro precedente de beso efusivo dado por el jugador Íker Casillas a la periodista Sara Carbonero (tras la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica), aunque hay tres diferencias entre ambos: A) En el caso de Íker, había una relación sentimental previa que entonces se hizo pública; mientras en el caso de Rubiales no parece constar dicha relación; B) Casillas era jugador de la Selección Española de fútbol mientras Rubiales ostentaba un cargo institucional relevante; C) Ambos hechos han sucedido en tiempos distintos, pues mientras el beso de Íker fue socialmente aceptado, la tendencia actual es de condenar sin paliativos el de Rubiales. En definitiva, la histórica victoria de la selección española de fútbol femenino ha sido eclipsada por un censurable incidente que, a mi entender, debió concluir sin recorrido judicial con la inmediata dimisión o cese de Rubiales. Aunque también debo reconocer que, según parece, la jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo es inequívoca.