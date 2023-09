Gijón erial

Hay polémica sobre el uso y financiación de los terrenos –enormes– liberados por el llamado plan de vías y el "solarón". Qué bonito queda decir que sea todo para parque: ¿pero por qué todo, y no parte? Un desierto poblacional verde sería un desierto de actividad y prosperidad, lo cual no es progreso, sino retroceso. ¿Por qué no va a poder dedicarse una parte a viviendas y comercios, para dar vitalidad y riqueza a la zona? Cuantas más viviendas se construyan en la ciudad, más baratas serán para los jóvenes y, por el contrario, a menor oferta, la escasez tenderá a subir los precios. Gijón debe ser en primer lugar para los gijoneses, no para los jabalíes, y Asturias debe ser para los asturianos, con crecimiento sostenible, pero sin anteponer a los lobos sobre los ganaderos.

Tras un mandato con alcaldesa sectaria y determinados concejales que parecían obsesionados contra la movilidad, a cada reforma de una calle a ver cómo quitan carriles de circulación, a ver cómo hacen para que no haya donde aparcar, lo lógico es volver a la racionalidad, planificar en beneficio de todos: coches, autobuses, motos, bicis, peatones, distribuyendo los espacios para mejorar el conjunto. Los conductores también pagan impuestos. Cuando dicen que quieren un Muro para las personas, ¿en qué se basan para decir que taxistas, conductores de autobús o repartidores de furgonetas no son personas? Boicoteando a los coches y, por tanto, al acero, arruinarán la Renault en Valladolid, la Citroën en Vigo y Arcelor en Gijón. ¿Colapsará por ello el capitalismo el próximo año? ¿La China comunista contaminará menos del 30% mundial actual? Es muy progre guay decir que todo o casi todo sea parque: ¿pero para quién, si apenas hay habitantes? ¿Quieren estación del AVE, cómo se paga? ¿De dónde sacan que en Gijón no hay parques? ¿Y el de Isabel La Católica, y el de Los Pericones, y el de Moreda...? Cosa distinta es que se quieran más parques; cuantos más parques, mejor. Pero no tienen por qué ser a costa de que en Gijón no haya viviendas nuevas, ni vehículos circulando, ni comercios de barrio, ni fábricas cercanas. Una ciudad sin ciudadanos sería como un partido de fútbol sin futbolistas: absurdo. Muy bonito el campo, pero sin deporte solo es un erial. Aún estamos a tiempo de enmendar los disparates de ideologías ruinosas que necesitan disfrazar bonito su fracaso económico.