Cuando los "Beatles" actuaron en Xixón

Permítanme que juegue con la confusión, como cuando el 23 de setiembre de 1964 los denominados The American Beetles –uno de los primeros timos planetarios del rock y del pop– actuaron en el Teatro Jovellanos. Anunciados a bombo platillo como el acontecimiento del año, ofrecieron una doble sesión ante una no muy numerosa –aunque si entregada y parece que por momentos exaltada– audiencia, mayormente adolescente. No en vano, la escena musical pop de Xixón, y por extensión de Asturies, ya contaba con un considerable número de fervientes seguidores.

La publicidad insertada en la prensa local no ahorraba calificativos en su labor promocional: "trepidante espectáculo", "moderno ritmo", "fantástico show al estilo de los grandes espectáculos americanos", "un espectáculo jamás visto", "mundialmente famosa atracción", llegándose a afirmar que son unos "héroes de la canción moderna que arrastran por el Mundo a millones de espectadores". Se buscaba generar la expectación por ver a quienes podían ser los mismos Beatles –en los carteles sobresalía de manera exagerada el término Beetles frente al de The American– o al menos un remedo de importación a la altura de los originales. Hay que tener en cuenta que solían ir a países donde los genuinos Beatles aún no habían actuado, como se encargaba de recordar la revista Discóbolo en su edición de octubre de 1964. Publicación que por cierto valoró por aquel entonces, y sólo desde el estricto punto de vista musical, de manera positiva su pericia instrumental del concierto de Barcelona.

El origen de tal hazaña –de carácter transoceánico– hay que buscarlo en el despegue comercial –aunque es verdad que ya gozaban con anterioridad de bastante popularidad en tierras americanas– de los verdaderos Beatles en los EE UU tras su ya histórica aparición en el show televisivo de Ed Sullivan en el citado 1964. Ante tal arrollador éxito, un avispado personaje del mundo del espectáculo decide –montar– un grupo, anteriormente denominados "The Ardells", que a imagen y semejanza del cuarteto de Liverpool –copiaban sus movimientos, corte de pelo y vestimentas– ofrezca sus servicios a la ávida –y muy joven– audiencia del orbe occidental que suspiraba/clamaba por ver en vivo a sus ídolos. A partir de aquí, y como se suele decir "se armó el belén". Sus bolos en Sudamérica son calificados de auténtico fraude. Pero su mánager no se amilana y en los meses siguientes aterrizan en nuestro país.

En concreto llegan en setiembre de 1964 para unos directos que algunas monografías y estudios circunscriben a Madrid y Barcelona, pero la realidad es que además de Xixón pisaron, al menos, tierras valencianas, alicantinas, malagueñas y mallorquinas. En esta ocasión, los imitadores de los Beatles en el Jovellanos venían "arropados" por una serie de grupos e intérpretes –algunos encuadrables en la "onda" sixty hispana– conformando el típico pack de festival de variedades: el humorista Romero, que hacía las veces de presentador, Mary Sánchez y los Baldamas, Los Ranger’s y Los Anayak.

Su paso por el Teatro Jovellanos levantó un gran revuelo mediático como hasta entonces, creo no equivocarme, no había generado ningún grupo o artista pop ni de aquí ni de allende de nuestras fronteras, salvó quizá Gianni Ales. Y es que más allá de la "beatlemanía" –y también la "beatlefobia"– y del creciente espacio que los diferentes medios de comunicación asturianos empezaban a dedicar a los nuevos sonidos, todavía habría que esperar a posteriores años –con el 65 como importante pistoletazo de salida– para que las noticias sobre el fenómeno rockero y popero dejen de ser una anécdota para pasar a ser un apartado fijo del menú informativo de la sección de espectáculos.

Resulta especialmente interesante resaltar, incluidas las referencias en los rotativos a la ausencia de altercados antes, durante y después del concierto de los "Beatles americanos", la diferente visión que tuvieron algunos de los periodistas que estuvieron allí presentes. Juan José Plans (1943-2014) y Francisco Carantoña "Till" (1926-1997) para "El Comercio", junto a E. Sánchez en "Voluntad" fueron testigos de lo sucedido. Este último realizó, aún con los típicos tics críticos de la época de quien no llega a comprender o empatizar del todo con los nuevos ritmos, una "bondadosa" reflexión sobre el bolo, manifestando: "Cómo músicos instrumentistas hay que reconocerles un valor" y cita los distintos estilos que interpretan: rock, twist, surf…

Por parte de Carantoña, que firmaba con el seudónimo de Till, su análisis oscila entre la ironía y el humor ácido para concluir que "Es muy penoso para los corazones juveniles ver a un hombre hacer el tonto sin acompañarle en su sentimiento, y acompañarle en su sentimiento es justamente hacer una tontería o una docena de tonterías". ¡Juzguen ustedes! En el caso de Plans, se trata de una crónica al uso donde describe de manera más o menos objetiva las distintas partes de las que se componía el show: "‘Los Beetles’ tocan bien, a su manera. Era lo que esperábamos. Ni más ni menos", aunque tampoco deja escapar la ocasión para verter sus opiniones musicales: "Porque el secreto de estos conjuntos radica precisamente en eso. A cuanto más volumen, más éxito. Ruido, ruido... todo resuelto en dos o tres tonos musicales de los cuales no salen, porque no saben. Y el que sabe...". Y califica de "jaleíllo callejero" –la beatlemanía ya causaba estragos y la versión americana había provocado altercados en Madrid pocos días antes– la espera de los "fans" a la banda a la entrada del hotel y en la calle "hasta que los agentes pusieron fin" a tal concentración. Finalizando: "Que los mayores no se rasguen las vestiduras, que no es para tanto. Pero que los demás no se conforme con tan solo eso".

La avidez por contratar "estrellones" de la canción y del espectro sónico popular, tanto desde el ámbito público como privado, siempre ha sido una constante tras la consolidación del "show business" musical. Parece que la historia se repite, o al menos hay quien se empeña en que ello sea así. Y es que ya andan enredados los respectivos gestores locales con aquello de que Xixón necesita conciertos internacionales de altura. No voy a negar la mayor, pero no nos engañemos, como se genera cultura y beneficios económicos de manera sólida no es exclusivamente con actuaciones que requieren de cheques de abultados dígitos. El trabajo con la cantera musical, con las pequeñas y medianas salas y con territorios sonoros variados, acaba produciendo más tejido productivo sostenible y eficiente que los nombres con relumbrón, que por otro lado tampoco debemos demonizar. Aunque otras veces, como sucedió en parte con "The American Beetles", tales magnas operaciones concluyen en un fiasco artístico –la rentabilidad económica se les presupone, sobre todo en este caso vista su propia génesis fraudulenta u exageradamente oportunista– con tintes especulativos...