Les juro que es verdad. No puedo verlo en televisión, cambio inmediatamente de canal. Sé que soy intensa y que no debería tomarme las cosas así. Al fin y al cabo, es política y eso no es lo mío. Pero claro, no lo puedo evitar, lo juro, y es que España resulta que sí es lo mío, que casi casi me corre sangre rojigualda por las venas. Eso sí que no lo puedo evitar. Y verle a él, por su patología, por su egocentrismo, por su mitomanía, va destruyendo todo lo que otros han construido hace que el cortisol me salga por los ojos. Y si te pones a pensar, la vida ya es lo suficientemente dura como para aguantar más desgracias, y esta para mí lo es.

Les juro que no puedo entender cómo alguien puede defenderlo, cómo alguien con un mínimo de sentido común no se da cuenta de que lo único que le importa en esta vida es seguir ahí a costa de lo que sea. A costa de esa "patria", vocablo que se empeñan en insistir que como la bandera no es solo de los fachas, que no se apropien de ella. La misma bandera que queman sus socios, la misma patria que ha traicionado con un golpe de estado de aquel al que va a abrazar su vicepresidenta, sí, bien peinada como dice Alfonso Guerra, porque, ¿saben?, está muy mal comentarlo… Sí, y es machista… Pero a veces las tripas te hacen pensar en el daño que te hacen y dices algo que nunca deberías haber dicho. Esa persona a la que abrazan es un señor que ha dado un golpe de estado, igual que otro que se papó 30 años de cárcel, aunque solo obedecía órdenes de lo más alto en su escala militar. Y es que aquí, señores, son las tripas, esas que tenemos todos paralizadas, esos corazones que tenemos congelados porque no los han ido enfriando poco a poco, con una táctica increíble copiada de quienes antes que ellos han convertido países desarrollados en repúblicas bananeras. Sí. Estamos congelados. Lo oyes en todos los sitios, ¡pero, cómo se atreve!, ¿pero qué es esto? ¿Qué hace en el Congreso con las lenguas? ¿Ahora amnistía? Así, porque le apetece, sin pasar por ningún control, como lo ha hecho todo, con premeditación y alevosía, para seguir en ese sillón del que no le levantaremos a no ser que nos movamos.

¿Vamos a seguir pagando sus fechorías? Y de quienes no esperas que piensen como tú, dicen que esto ya es el colmo, que no se puede aguantar. Pero aguantamos. Teníamos que salir, dicen, pero no salimos. No estamos acostumbrados a quemar contenedores, ni tirar piedras a los escaparates, ni a robar como en el golpe de estado catalán que todos hemos visto en televisión hace no tanto tiempo. Y también les juro que estoy haciendo verdaderos esfuerzos por no tener en cuenta la gente a mi alrededor que le ha votado, verdaderos esfuerzos. No, nosotros no hacemos escraches, no molestamos a la gente en su casa, aún existe esa prudencia que en algún momento habría que posponer para que hablen las tripas, la sangre, España. No hacemos eso. Estamos congelados, paralizados y esto ya no hay quien lo pare.