Vamos a hablar de economía

Cuando hace cien días se constituyó la actual Corporación municipal de Gijón, el panorama que se le presentaba al nuevo equipo de gobierno distaba mucho de ser sencillo: por primera vez, tres partidos distintos compartían la responsabilidad de gobernar la ciudad; a lo que se añadía la necesidad de devolver con urgencia a la normalidad la situación política de Gijón, después de la continua tensión que provocaba un estilo de gobierno basado en la falta de diálogo y la imposición ideológica de políticas sectarias; y, como no tardaríamos en comprobar, no faltaría el escollo que suele dejar la izquierda como herencia a los gobiernos que la suceden: presupuesto agotado, proyectos inacabados y deberes sin hacer.

Pese a todo ello, la acción del gobierno local ha traído un cambio espectacular a Gijón. Los tres socios nos pusimos rápidamente de acuerdo en cuáles eran las políticas desafortunadas de PSOE e IU que había que revertir de inmediato, y así lo hicimos. Necesitábamos poner a Gijón en marcha tras cuatro años de desidia, inacción y dejadez, y ya tenemos en todas las concejalías preparados nuestros proyectos de presupuestos para el próximo ejercicio, en el que ya podremos aplicar de forma completa las políticas de cambio que nuestra ciudad necesita.

El Partido Popular ha sido pieza clave de este cambio. Desde la posición que nos dieron las urnas, hemos sabido pactar con generosidad, poner los intereses de los gijoneses por encima de las visiones partidistas y aplicarnos para que el primer gobierno con presencia de nuestro partido en Gijón, se convierta en el mejor de la historia de nuestra ciudad.

En eso estamos trabajando, desde la gestión de políticas tan relevantes para la ciudadanía como la economía, el empleo, el turismo, el deporte, el medio ambiente, las políticas sociales, la vivienda, la educación y la participación ciudadana.

Nuestros proyectos van a suponer un gran paso adelante para Gijón. Pero con un acento muy especial en la economía. En los últimos cuatro años no se ha hablado de economía desde el gobierno municipal. Y los gijoneses siguen azotados por la crisis, por la inflación, por la falta de oportunidades laborales atractivas para los jóvenes o por las dificultades para llegar a fin de mes. No es una situación fácil de resolver, y desde luego se escapa a las limitadas competencias municipales. Pero desde el Ayuntamiento pueden tomarse muchas medidas para ayudar a nuestros emprendedores, pymes, autónomos y comerciantes, que son quienes crean riqueza, crecimiento y puestos de trabajo. Nosotros sí vamos a hablar de economía, y vamos a gobernar pensando en la economía particular de cada uno de los gijoneses.

Son retos muy ambiciosos, pero cada paso que avancemos supondrá una gran mejora para Gijón, y nuestro gobierno ha iniciado ya el camino. Los primeros cien días han sido los de la esperanza y el cambio. Los próximos cuatro años serán los del crecimiento y los pilares del Gijón del futuro.