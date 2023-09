Las siglas del encabezado aluden, "Bilbo", a un invento nuevo que trae a mal traer a media humanidad e importa un pito a la otra media y que viene en descifrarse como inteligencia artificial. Sospecho que tú te inscribes en esa segunda media humanidad (o animalidad). Y no por altivez, sino porque entiendes que, con tu parca inteligencia natural, por genuina, te basta y sobra para sobrevivir. Lo cierto es que la controversia sobre el novedoso avance tecnológico está servida. Los entusiastas de la IA predican maravillas. Sostienen los falsos profetas de Silicon Valley, entre otras venturas, que su aplicación generalizada eliminará los trabajos esforzados y más gravosos; y adornan su defensa a ultranza con proclamas altisonantes: El objetivo, dicen, consiste en abrir plazas públicas, crear espacios comunes de información y comunicación, conectar a la gente, propagar la libertad y la democracia, ofrecer una vida fascinante… Todo gratis.

Después de enganchar a la gente en el uso de esas herramientas gratuitas (un motor de búsqueda, un sistema de cartografía, una red social, una plataforma de vídeo, un método de contratación de vehículos de alquiler, etcétera) y dejar en la bancarrota a los competidores más modestos, aparecen los anuncios publicitarios individualizados, las cuotas de suscripción a determinados servicios, la vigilancia permanente, la venta de los datos del consumidor y otras perrerías sin cuento. Un conocido manual de estrategia que ha diezmado ya numerosos negocios: taxi, mercado del alquiler, periódicos locales… Se barrunta que esta pretenciosa revolución de la IA, al tiempo, se llevará por delante, cual vendaval, los ingresos por su trabajo de profesores, programadores, artistas visuales, periodistas, traductores, músicos, cuidadores y otros muchos oficios más, sustituidos por un puñetero código. Los modelos de la inteligencia artificial, que nosotros mismos hemos construido, pero a los que la población no ha dado su consentimiento, se convierten, en palabras de la columnista y escritora Naomi Klein, en "máquinas de acoso y apropiación que devoran y privatizan nuestra vida personal y nuestro legado intelectual y artístico colectivo. Y su objetivo nunca ha sido resolver el cambio climático ni hacer que nuestros gobiernos sean más responsables o que nuestra vida cotidiana sea más tranquila, su objetivo ha sido siempre aprovecharse del empobrecimiento generalizado, que es lo que manifiestamente conduce, en el capitalismo, a la sustitución de las funciones humanas por robots".

No se trata, "Bilbo", de refunfuñar o renegar de la tecnología que proporciona reconocidos beneficios al conjunto de la humanidad, sino de evitar que unos pocos poderosos controlen el planeta y ejerzan un dominio absoluto sobre sus habitantes. Tan retrógrados no somos, creo yo; pero no aceptaríamos que capturaran por la fuerza nuestros perfiles biométricos o nos esclavizara un código imperativo.