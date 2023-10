Javier Milei versus el Papa Francisco

En declaraciones mitineras y fuera de todo contexto, propias de campañas electorales, la que llaman esperanza blanca del neoliberalismo total frente al socialismo peronista gobernante en Argentina, Javier Milei, judío, que se precia del conocimiento del Antiguo Testamento y siguiendo los tópicos insultos luteranos ha dicho del Papa Francisco: "Ss Representante del Maligno en la Tierra, ocupando el Trono en la casa de Dios, impulsando el comunismo, lo que va contra las Sagradas Escrituras". Tales afirmaciones no son nuevas y se repiten con frecuencia entre enemigos de la Iglesia Católica y algunos que se proclaman católicos tradicionalistas. Lo que demuestra J. Milei con estas rabietas políticas contra el Papa Francisco es no conocer su pensamiento en cuestiones morales y políticas, es decir, lo que realmente es la Doctrina de la Iglesia Católica. El Papa Francisco no defiende ninguna opción política, ni el liberalismo ni el comunismo marxista, como ha afirmado recientemente rechazando los ideas marxistas de la Teología de la Liberación. La Iglesia es tan atacada en los países comunistas, como China o Nicaragua, como en los países del neoliberalismo político y pseudoreligioso. En la misma España hay laicismo ultraradical.

El Papa en su teoría y en su praxis defiende el bien común no la ideología partidista. Como muy bien dice en sus importantes documentos "Tutti Fratelli" y la "Alegría del Evangelio" a los políticos los van juzgar no por lo votos que tuvieron sino por lo que trabajaron por mejorar las condiciones de todos, especialmente, los más vulnerables. El Papa se guía siempre por el mensaje del Evangelio, en el que la economía y la política deben estar al servicio de las personas. El dinero no no puede ser la realidad que todo lo determina y es la religión oficial del capitalismo y del comunismo, como escribió el filosofo W. Benjamin. En el Evangelio se dice que no se puede servir a Dios y al dinero. No es de extrañar que los sacerdotes argentinos que viven en las villas miseria que rodean al gran Buenos Aires hayan celebrado una Santa Misa para desagraviar al Papa de los insultos impertinentes de Milei, que si se hubiese informado un poco más, se habría dado cuenta que Francisco, como ha demostrado en su viaje a Mongolia, es la antítesis de sus descalificaciones reaccionarias.