No, no era bullying

Cuando oí la noticia del joven de Jerez no pude evitar pensar ante las primeras declaraciones de que no había habido ningún tipo de acoso, que por supuesto que no había bullying. Claro. No lo hay nunca. No lo hay cuando se tiraron por la ventana las gemelas, cuando los jóvenes acaban con el sufrimiento y con su vida, tirándose aquí mismo en Gijón, por ese cerro maldito. Y todos los que no sabemos porque que sus padres lo ocultan, por pastillas, ahorcamiento. No he visto ningún incidente en el que el bullying sea reconocido inmediatamente por el centro. El "problema" esta vez es que no ha sido él quien ha querido acabar con su dolor, con el sufrimiento, acabando con su vida, el problema por supuesto ha sido que ha querido vengarse. Que ha estallado porque sus lóbulos frontales no han podido controlar el impulso de venganza, de rabia contenida, de indefensión total. Ha sido vejado y abandonado no sólo por sus compañeros, también por su centro, por quien tiene que velar por la seguridad y la integración de un joven que parece ser tenía un trastorno del espectro autista, algo que por cierto, la mayoría de las veces nada tiene que ver con la violencia y la agresividad. Esta se puede disparar en cualquiera en la adolescencia, cuando todo se vuelve negro y cuando ves que esa "integración" de la que presume el estado de los diferentes se queda en papel mojado. Y no, no es en primaria. Ahí le protegen, les enseñan a compartir, a "tolerar" al niño que tiene problemas... Pobre.

El problema está en la adolescencia, comienza casi siempre en la ESO. Pero no hay recursos para ayudarlos. Los profesores, los orientadores están hasta arriba de papeles, de burocracia que cada vez es más alarmante, y no tienen la formación necesaria para abordar ningún problema de acoso. Llevo 44 años trabajando. El bullying ha sido uno de mis temas más estudiados. Jamás he visto aplicar un protocolo adecuado, jamás he visto a los padres de los acosadores pedir perdón, y lo peor es que esos padres, los de ambos, acosados y acosadores, ni siquiera lo saben, porque existe una ley del silencio que desgraciadamente mata, y mucho. La primera causa de suicidio en los jóvenes es el bullying. Yo lo he vivido en las lágrimas de los que tenía frente a mí, he llorado con ellos, con los padres desesperados cuando les contabas lo que su hijo o hija estaba pasando, que ellos no sabían. He visto la rabia de esos mismos padres cuando acudían al colegio, al instituto y no pasaba nada. Al final, lo de siempre, cambiar al niño de centro, lo que ahora arregla poco, porque también en su casa y a través de esa máquina infernal que los niños no deberían manejar impunemente siguen sufriéndolo. Al chico de Jerez le tiraban la comida, jugaban con su tupper, le rociaban con agua... El instituto estaba advertido por una madre valiente, no la suya, que quizás ni lo sabía. Y no se hizo nada. Esta sociedad está matando a nuestros niños, violaciones grupales, acosos continuos, protocolos ineficaces, pocos psicólogos, pocos informes del acosado y del acosador... Ya saben, aquí no hay que subir pensiones. Los niños, mis niños, no votan. Pero no olviden que ustedes sí, y si no cambiamos, no vamos por el camino de la educación emocional, de atajar los problemas, de prohibir los móviles a determinadas edades, acabaremos como en Estados Unidos, con estos hechos mucho más frecuentes. No lo olviden. Los niños no votan, pero ustedes sí.