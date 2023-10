Este verano que se estira –la Tierra ha pasado "del calentamiento a la ebullición global", según el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres– ha propiciado que bañistas y perros coincidan en San Lorenzo. Los unos, arañando los últimos baños de mar y sol, los otros, recuperando ese territorio de felicidad que adoro contemplar desde la barandilla.

La estampa del domingo fue especial por esa convivencia entre humanos y mascotas. Me recordó las imágenes que ilustraban el paraíso en nuestra infancia. Un lugar a cielo abierto, luminoso, vegetal, donde los animales más fieros se mostrarían mansos porque cualquier impulso depredador habría cesado en un espacio-tiempo sin hambre ni sed, sin debilidades ni pulsiones. Jugué con la idea de que no se impidiera el acceso de los canes a la playa en temporada de baño pero, claro, no vamos a usurpar al paraíso la patente de la concordia. Y baste imaginar un domingo de agosto con marea alta: el edén podría transmutarse en averno.

Por otro lado, sólo la población de perros censados en Asturias –unos 180.000, según el Registro de Animales de Compañía– supera ya a la de personas menores de 19 años: 144.000, según el INE. Es decir, hay muchos hogares sin voces infantiles pero con mascotas. Bien porque los jóvenes han dejado el nido, bien porque no se dan las condiciones para la maternidad y cuidar a un cachorro es una suerte de ensayo. Quienes convivimos con animales sabemos lo profundamente reparador que es. Hacen hogar y son familia. Cuentan los expertos que mejoran nuestra salud física y mental. Nos obligan a actividad, atan a rutinas, estabilizan el ritmo cardiaco, ejercitan atención y memoria, ayudan a socializar, equilibran el estado de ánimo. Son, además, ese cordón de plata con la naturaleza para ese urbanita, en red pero desconectado, en que nos hemos convertido.

Sara Mesa lo expresa deliciosamente en "Perrita Country" cuando describe a su can y su gato como "hechos de la misma sustancia de los dioses". Acariciarlos, sentir su calor "es la única manera de rozar la trascendencia". En clave felina, que es mi particular universo, imposible imaginar cuánto le debemos a "Beppo" de Jorge Luis Borges, a "Magnífico", de Doris Lessing, a "Adorno", de Cortázar.

Coincide que acaba de aprobarse la Ley de Bienestar Animal y ando perpleja ante los comentarios airados por las nuevas exigencias para quienes vivimos con canes o mininos. También, en el fondo, por el reconocimiento expreso de derechos. Ha de provenir de esa mayoría que se siente en recelosa minoría por esta pirámide demográfica nuestra, colonizada. Habrá que invitarles un rato a nuestro secreto edén.