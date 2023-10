Simios evolucionados

Diana Aurenque, profesora de la Universidad de Santiago de Chile, se sorprende, "Bilbo", en una reciente entrevista de que, después de un siglo de conocer a Darwin y su teoría de la evolución, sigamos encontrándonos creacionistas, negacionistas y hasta devotos de alienígenas. Dice no entender que nos atemos a explicaciones que se resisten a ver el origen del ser humano como parte de la evolución, que nos obstinemos en provenir de un cielo y no de la tierra y no aceptemos que somos ejemplares de simios más evolucionados. Así de presuntuosos somos, "Bilbo". Preferimos pensar que nuestros parientes son dioses, en vez de considerar que formamos parte de una comunidad amplia, diversa y terrícola. Reconoce que el humano necesita dotar a su vida de un sentido trascendente, integrada en un gran nosotros, pero propone que busquemos ese sentido en el concepto de "ancestralidad", una especie de nuevo arraigo, una fórmula para atarse a un pasado con necesidad de futuro y contrarrestar el desamparo actual de los individuos. Ante el desarraigo del sujeto moderno, invita a provocar un "giro ancestral", es decir, a un anclaje con la tierra y con los otros a partir de una interpretación del ser humano como un animal ancestral. Si nos reconocemos ancestrales, dice, nos creeremos menos celestiales, menos divinos, más terrícolas, más animales, mucho más vinculados con el planeta, los otros, los animales y las plantas.

No se extraña la profesora chilena de que, al no pensar la vida en comunidad, se extiendan posturas políticas cada vez más extremas, tanto de populismos de ultraderecha como de aspiraciones identitarias propias de agendas progresistas, contribuyendo a erosionar el diálogo y la convivencia democrática. El reto consiste en que no solo nos congreguemos en torno a una crisis, un conflicto, un escándalo, sino en torno a ideas, intereses o valores compartidos sobre una idea común de vivir. Me resultó especialmente llamativo e inquietante, "Bilbo", el comentario que te traslado en su literalidad: "Parece cierto el diagnóstico de Hugo Herrera (profesor de Derecho y abogado chileno) de que los discursos progresistas se volvieron cada vez más moralistas e intolerantes respecto de proyectos de vida más bien tradicionales, pero que, en el fondo, siguen teniendo sentido para grandes mayorías. Lo conservador significa, por ejemplo, que la tierra, el país, el linaje, la familia y Dios importan. Probablemente, porque dan un sentido de trascendencia a la vida y a la organización social. Pero, además, porque se cohesionan ante un enemigo común, el progresismo. Me da la impresión de que los sectores más progresistas no han logrado ofrecer, por desgracia, relatos tan poderosos. Con todo, también quedan presos en la lógica de la división entre amigos y enemigos".