De impresentables va el juego

La intervención de Óscar Puente en la investidura de Feijóo significó una sorpresa para casi todos, y la aparición de una nueva presa a cazar por los medios afines al Partido Popular. Un periódico de tirada nacional, pone a parir a Óscar Puente y a su madre, contra los que lanza graves acusaciones e insultos. Sus fuentes son "una abogada a la que no saludaba", "alguien que ya no está en el partido", "uno de los que purgó su madre", "un vecino de Valladolid amenazado por Puente", "un hombre implicado en el activismo vecinal que elige, como los demás, hablar sin identificarse", "alguien que votó en las primarias a Óscar Puente", "Manolo, cliente de uno de los bares del paseo de Zorrilla", "un antiguo cargo del partido", "algunos simpatizantes socialistas", "un conocido periodista de la ciudad" y "dos cargos del partido, uno de los cuales mantiene todavía su puesto". En realidad, el artículo no tiene fuentes, tiene ruido, y solo pretende amplificarlo contra Puente a falta de otros argumentos.

El periódico en cuestión, se define como "diario online líder de información en español" y es uno de los cientos de medios que manipulan la opinión de quienes quieren leer lo que les gustaría que fuese cierto y no lo que es cierto, de los que con leer algo impreso, oírlo en la radio o verlo en televisión ya se creen capaces de debatir con cualquiera, de los que cuando les dices que lo que dicen no es cierto, te retan a que demuestres que es mentira, y su voto vale como el tuyo. No parece casual el incidente que Óscar Puente ha tenido en el AVE. Más que pasar por allí, da la impresión de que el agresor estaba esperando con el móvil preparado y una retahíla de preguntas del nivel de "qué opinas de violar la institución del matrimonio". El Colegio de Psicología ya le había sancionado en dos ocasiones y ahora le abre un nuevo expediente al considerar que "su actuación está muy lejos del ejemplo que debe dar un profesional de la psicología". Tiene varias detenciones por distintos altercados con policías y hosteleros. La inmediata respuesta del Partido Popular por boca de Miguel Tellado parece confirmar que todo estaba preparado. "Son matones de patio de colegio. El nivel de chulería y agresividad de este PSOE es intolerable. Ya no pueden salir a la calle. Por eso Sánchez viaja en Falcon". La de Bendondo, poniendo al mismo nivel al agresor y al agredido encaja en esta teoría: "Un político faltón con uno en frente que le insultó". Feijóo limitó su no investidura a hacer oposición a la de Sánchez, y estos incidentes les vienen bien para que no se hable de su fracaso. Otro impresentable, un concejal socialista que le dio tres cachetes a Almeida en un Pleno en Madrid. La respuesta del PSOE fue contundente e inmediata, expulsión del partido y retirada del acta de concejal, lo que por sus antecedentes debían haber hecho antes. Almeida y los suyos tienen que aprender que estos actos se cortan de raíz, y reflexionar sobre cuántas mujeres han soportado y soportan estos cachetes, en la cara, en las tetas o en el culo, o un "pico" u otros abusos porqué un machito cree tener derecho de pernada. ¿Entenderán ahora lo que es el consentimiento y porqué es el eje de la ley de "solo sí es sí"?