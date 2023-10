En un lugar de las plataformas televisivas, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¡válgame D10S!, desde no ha mucho tiempo que vive como "comentatriste", un jugador y posterior entrenador venido a menos, de los de labia más ágil que sus propias piernas, flaco y no muy corredor, al menos dentro del campo.

En contraste, en una humilde villa marinera, la noble Xixón, continúa afincado, un bregador como pocos, de técnica inmaculada y que para sí hubieran querido esos grandes pequeños equipos de su época, pero que vieron sus caníbales instintos, en estos tiempos desbocados, entonces frenados por una ley que protegía a pequeños grandes equipos como el Real Sporting, hoy con ese apellido de SAD, que tanta tristeza (se me disculpe el juego de palabras en inglés), nos ha producido a sus fieles seguidores. El hábil de mente aficionado rojiblanco, probablemente si le digo que ambos protagonistas de esta quijotesca columna, ocupaban la misma posición, esto es, la de interior o extremo izquierda, no habrán tardado ni lo que El Molinón Enrique Castro Quini necesita para rugir y llevar en volandas a los suyos, en adivinar sus nombres. Pero dejemos a uno confinado en las ondas televisivas y dediquémonos por entero a Don Enzo Ferrero, sin lugar a dudas el mejor extranjero que haya vestido la casaca rojiblanca. Científica e incluso genéticamente será imposible que pueda nacer un jugador de semejantes cualidades, tanto físicas como técnicas. El 10+1 de los 10+1 es sencillamente irrepetible. Y jugaba con el otro "colega" de columna a la espalda... Cuesta entender que un club que supuestamente tiene a sus veteranos como uno de sus pilares fundamentales, haya en cierto modo tenido en el ostracismo a Don Enzo. Va siendo hora que reciba su justo reconocimiento. Más que justo, debido. Y de deudas este club sabe tanto latín, como Ferrero argentino. En definitiva, que sí: todas las comparaciones son odiosas, pero especialmente para quien sale perdiendo en ellas. Aquí sólo diremos quién sale vencedor por goleada: don Enzo Ferrero Águila, un halcón peregrino que llegó desde Campana, para tañer las de todas las iglesias de nuestra villa marinera. ¡Qué bueno que viniste!