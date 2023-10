Ni hechos ni palabras

Lo menos que se le puede pedir a un gestor público incapaz de ofrecer una respuesta a los ciudadanos es prudencia y delicadeza. Y no parece que la palabra "atrevido" escogida por la consejera de Educación para eludir una vez más dar plazos sobre la reconstrucción del colegio Rey Pelayo reúna esas dos cualidades. Es lógico por lo tanto el enfado que ha provocado en la comunidad educativa. Aunque lo realmente grave no ha sido la falta de tino en la explicación sino lo que hay detrás. Porque no es de recibo que diez meses después del derrumbe nadie sepa ni por asomo cuándo van a volver los alumnos bajo el pretexto de que debe anteponerse la reforma integral del centro financiada con fondos europeos a la reparación de la planta hundida. Bajo ese argumento peregrino, alguno llegará a pensar que habría sido mejor que no llegara el dinero de Bruselas.