¿Dónde está el dinero?

Según los datos que maneja el Ayuntamiento, los 16 millones que figuran en los documentos oficiales de Emulsa como reservas no existen. O, mejor dicho, no están. Se han evaporado presuntamente para afrontar inversiones sin concretar y deuda sin que haya tenido conocimiento previo el Pleno, que actúa como junta general de accionistas de la empresa municipal en representación de todos los gijoneses, sus verdaderos dueños. La situación reviste una gravedad extrema porque, en el mejor de los casos, se trata de una gestión irregular por desconocimiento o por falta de control. Al nuevo gobierno local no le quedará otra que llegar hasta el fondo del asunto para esclarecer lo que ha ocurrido. Pase lo que pase y caiga quien caiga.