La soledad solo es maravillosa cuando uno la acoge como algo más que necesario muchas veces. Muchos de ustedes lo entenderán. ¿Quién no ha soñado con estar en un sitio agradable, solo, leyendo, oyendo música, sin redes, sin nadie que te llame, que interrumpa unos momentos que todos necesitamos de paz y de tranquilidad? Nada de tecnología, tú y tú mismo... Esa es la soledad escogida. Pero hay otras. Las soledades impuestas, aquellas que no deseamos, aquellas a las que nos obligan los demás, las circunstancias, la edad. Y esa sí. Esa puede hacernos mucho daño. A veces incluso la tienes aunque estés rodeada de gente, aunque tengas amigos, familia, pero puedes perfectamente sentirte solo porque algo falla. La edad va haciendo que esa soledad vaya siendo obligada. Amigos que se van, la pérdida de tu pareja, la persona que ha formado parte de toda tu vida, que es la mitad de tu cuerpo, de tu cerebro, de tu alma...

Los hijos que se han ido, que tienen su vida, que quizás no se ocupan tanto de ti, y entonces vienen los problemas, las consecuencias de esa soledad no deseada: la tristeza, la depresión, la apatía, el ir dejándonos poco a poco. Esa edad a la que me refiero, esa soledad, la abordaremos hoy, lunes 16, a las 19 horas, en el ciclo de salud mental organizado por el Ateneo Jovellanos. Hablaremos de "la soledad como enfermedad" en la tercera edad, pero desde luego podría aplicarse a cualquier otro momento de la vida. Yo la iniciaré hablando de las consecuencias psicológicas de esa soledad impuesta, y el Dr. Julio Caso Peláez, geriatra y maravilloso amigo, de las consecuencias físicas. He visto pocas veces un médico tan humano, atento constantemente a sus pacientes. Trabaja en la comunidad de Madrid, y estando en Gijón le he visto en plena cena atender a esa anciana que lo necesita por teléfono. Es el médico vocacional que desgraciadamente no encuentras siempre. El que hace que esa soledad no sea tan terrible en todos esos ancianos que se sienten abandonados, en la salud y en la enfermedad. No es sólo algo de médicos, ni de psicólogos, podemos paliar las consecuencias de esa "enfermedad del alma" para prevenir el deterioro, los procesos degenerativos, la tristeza, la pena de sentir que la vida se acaba poco a poco y que no te importa porque crees que nadie te va a echar de menos. Todos podemos hacer algo... Espero que nuestra información de hoy sirva para que nos concienciemos de que todos llegaremos, si Dios quiere, a esas edades en las que la compañía y el amor de quienes nos rodean es lo único que se necesita. Les espero.