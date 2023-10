El tenis hace bola en Gijón

El Ayuntamiento de Gijón ha rechazado la posibilidad de celebrar la siguiente edición del Torneo Gijón ATP250 de Tenis. Hay que recordar que en octubre de 2022 Gijón fue la sede de este torneo en sustitución de la sede prevista de Moscú, ciudad que fue eliminada del calendario como sanción por la invasión a Ucrania.

El pasado año la oportunidad se aprovechó y Gijón resultó elegida como sede de este torneo frente a otras candidaturas. El prestigio del torneo hace que forme parte del ATP Tour 250, que comprende a los torneos dotados con premios de hasta un millón de dólares. La dotación de este Torneo era de 612.000 dólares.

En esta ocasión, y por dos veces, el ayuntamiento ha dejado pasar la ocasión de contar con un torneo de renombre mundial. Y eso que tenia el viento de cara. La ciudad de Sofia se hizo con la organización del torneo hace dos semanas, pero hace un par de días declinó tal organización por que no podía asegurar los espacios necesarios. La oportunidad volvió a Gijón y el equipo de gobierno despreció la posibilidad que se le ofrecía en bandeja de plata. Aquí hay que recordar que Moriyón, en su primer mandato, dejó de optar a organizar El Concurso Hípico de máximo nivel mundial, dejando pasar la oportunidad de estar en el circuito más prestigioso de la Hípica Mundial. Ahora se hace lo mismo con el Torneo ATP250 de Tenis.

Las explicaciones del concejal de turno son pobres. Declara que han tenido que rechazar porque disponían de una semana menos y no había tiempo para publicitar deportiva y turísticamente este evento deportivo. En fin, dice que todo esto se le "hacía bola" –literal– y que era muy apresurado y todo parece muy difícil para el gobierno de Gijón. Por un lado, los montajes son dificultosos, además hay que contratar personal extra, con el coste que conlleva, y para finalizar hay que reubicar las actividades de los espacios donde se hubiera jugado el Torneo.

Hagamos números: en la pasada edición, se llenó la ciudad durante una semana con este evento. Supuso un coste de 1,2 millones de euros para las arcas municipales y se produjo un retorno económico que, estimado por lo bajo, superó los 4 millones de euros, y siendo más optimista llegó hasta los 9 millones de euros, haciendo un foco de atracción a la ciudad en el mes de octubre. Con estas cifras, los hoteles y restaurantes de la ciudad no pueden estar satisfechos con la decisión de la Alcaldía de Gijón, que dice una cosa y hace lo contrario. Dicen que quieren desestacionalizar el turismo, pero rechazan un Torneo ATP250 en octubre y lo demás son excusas. En la anterior edición trabajaron 250 personas a varios turnos durante una semana; es evidente que no se puede conseguir con el personal habitual; hay que hacer un esfuerzo; pero este equipo de gobierno no parece que esté muy dispuesto a entender que la responsabilidad de un gobierno es lograr mejores condiciones de vida para sus ciudadanos: hosteleros, camareros, taxistas, etc.

Un evento deportivo de esta envergadura no se puede dejar pasar; hay que volcarse, hay que hacer un esfuerzo enorme para conseguir que 28 jugadores en el cuadro individual y 16 en el cuadro de dobles quieran venir a Gijón, como ocurrió el pasado año, o que se acrediten 70 medios internacionales para seguir los partidos. Nada de esto ocurrirá este año. No se venderá ni una entrada; el año pasado se vendieron el 70 por ciento de las localidades antes de comenzar el Torneo y se llenó cada día el Palacio de los Deportes de La Guía a razón de 5.000 entradas diarias.