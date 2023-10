Seguro que usted, querido lector, con un nivel más que aceptable en el manejo de las nuevas tecnologías, esas que justo cuando pase a la siguiente línea de esta columna ya han devenido en obsoletas, habrá buscado en numerosas ocasiones a través del canonizado, con tanta sorna como mérito propio, San Google, imágenes a través de las que mejor que con mil palabras, definir un concepto, un sustantivo o un adjetivo, sea este calificativo... o descalificativo.

Pruebe, por ejemplo, con "farsante", o complicándolo un poco más, con "gran farsante". Sin haber hecho la prueba, podría apostar con la misma seguridad con la que me jugaría los cuartos a que Uros Djurdjevic no marcará más de diez goles en toda la presente temporada, jugando como delantero centro en el principal equipo de fútbol de nuestra villa marinera, a que en una de las miles de respuestas a la inquisición en cuestión, aparecería la imagen de otro santo, o más bien dios, en este caso de la música: Freddie Mercury.

El que ha sido uno de los mejores líderes de una banda de rock de todos los tiempos, tuvo un bendito desliz en forma de aventura en solitario, alejado del resto de miembros de la banda, bautizado como "Mr. Bad Guy" (Sr. Chico Malo). Fue allá por 1985 y, a pesar de que la crítica no supo entender, como tantas veces, la profundidad, calidad y sentido del trabajo de Freddie, el álbum es toda una joya; una "bijou" de valor incalculable, que para sí quisiera tener en su colección más preciada, cualquier reina con minúscula, frente la mayúscula Queen, y como esta titulase a una de las canciones de su último trabajo, interpretada en ese sobrecogedor solo de guitarra, por el virtuoso Brian May. En esa cana al aire musicalmente hablando, con incontables guiños autobiográficos, destacaba "The great pretender" (El gran farsante). El protagonista de la canción, en realidad no es ni mucho menos un chicho tan malo, como podría inducirnos de primeras a creer la connotación negativadel término "farsante".

Nada que ver con el actual inquilino de prestado y en "desfunciones" de La Moncloa. Y es que Pedro Sánchez como impostor no tendría precio, aunque muchos, entre los que por supuesto me incluyo, quisiéramos regalarlo al peor postor. Él, que ha vendido su alma política a los mayores demonios que parido esta democracia, en la que Platón nunca creyó. No le faltaba razón en algunos razonamientos, ahora que la razón se ha visto superada por las bajas pasiones. La eterna batalla entre epicúreos y estoicos parece decantarse por los primeros.

Urge una limpieza en nuestra política, de arriba abajo y de abajo arriba. Quizás serviría para ello Emulsa, que de entregados a su causa, limpiaron hasta la caja... de todos. ¿Pero qué son 16 millones de euros? "Calderilla, chiqui", como dijera María Jesús Montero, ministra socialista de Hacienda. ¡Qué lista!