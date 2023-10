La idea del PSOE y Sumar, caso de lograr la investidura parlamentaria y formar gobierno, de suprimir los vuelos a corta distancia en España es un atentado contra el libre mercado y contra la libertad personal. Ellos deciden autorizar y prohibir cuando puedes ir a tu destino en avión o no, mientras Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y compañía, si les apetece, viajan en el jet Falcon (¿no contamina?) para ir de Madrid a Valladolid, a un concierto a Castellón o a entrevistarse con Puigdemont –prófugo de la Justicia española– para hacer depender de él el gobierno de España. El argumento o excusa es como siempre el cambio climático, expresión redundante pues el clima depende de la dinámica atmosférica; decir cambio climático es como decir agua mojada. Deben pensar queda muy bien eso de ir de campeones del súper ecologismo mundial.

Y la emergencia inventada, o descarbonizamos mucho y pronto –Europa, la China comunista que más contamina, no– o el planeta puede colapsar en 2030 o 2040. Ese mismo planeta Tierra que ya ha visto pasar diferentes épocas glaciares e interglaciares mucho más cálidas y mucho más frías que nuestras últimas décadas. Contra el mercado porque no te dejan decidir si a ese sitio que está a dos horas y media (¿y por qué no a dos horas, o a tres?) te conviene más ir en avión, o en tren, o en coche, o en autobús, según rutas, distancia de tu destino final a la estación o aeropuerto o aparcamiento, u horarios que mejor se adapten. Hablamos de España, hasta hace poco tercera potencia turística mundial, 10% del PIB y empleo, solo por detrás de EE UU y Francia.

Y contra la libertad personal. Porque esto es solo un eslabón más en la cadena. Te ponen pegas y te suben impuestos a los planes de pensiones personales, para que todos sean colectivos, todo esté estatalizado, es la ideología de los socialistas de lo ajeno. Saben que con la actual tendencia demográfica y crecimiento económico las crecientes pensiones públicas no se sostienen. Pero les da igual, no van a adaptar su ideología y sus panfletos a la realidad económica, la realidad económica se tiene que adaptar a su ideología fracasada y sus panfletos tan sectarios como absurdos, por mucho que los repitan en sus ingentes medios de comunicación y propaganda. No plantean la política y el gobierno como organizar y progresar, sino como mandar y aprovecharse. Qué tumor.