Hablando de orígenes y víctimas

La única actividad del Partido Popular consiste en mentir sobre el estado del país, amedrentar a los ciudadanos con hechos inventados y hacer un uso obsceno de las víctimas de ETA. Gritos de "¡Que te vote Txapote!", "bilduetarra", "filoetarra" o "ETA está viva y en el poder" han soliviantado a las propias víctimas, que solo interesan al Partido Popular para usarlas en su beneficio, llegando a utilizar fondos de la Fundación Miguel Ángel Blanco para financiarse.

Los orígenes de Bildu se encuentran en una coalición de partidos de 2011, tales como Sortu, sucesor de la ilegalizada Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna, una escisión del PNV liderada por Garaikoetxea, Alternatiba, surgido en 2009 por una escisión de Ezker Batua-Berdeak, o Aralar, disuelto en 2017, que desestimaba la lucha armada. Solo una mínima parte de los fundadores, sin causas pendientes, habían tenido relación con ETA, desaparecida el mismo año. Bildu condenó públicamente la violencia de ETA; primero, Arnaldo Otegi, coordinador general, y Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu, en una declaración solemne y luego Mertxe Aizpúrua en el Congreso: "Transitar hacia una paz justa necesita del reconocimiento y la reparación de todos. Absolutamente de todas las víctimas. No nos olvidamos de ninguna de ellas. Hoy queremos hacer una mención específica a las víctimas de ETA, queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido".

Los orígenes del Partido Popular se encuentran en Alianza Popular, inscrita en 1976 como federación de siete partidos fundados por seis exministros y un director general de Franco. Varios fundadores estaban en el consejo de ministros que firmó las penas de muerte de tres militantes del FRAP y dos de ETA fusilados en 1975 desoyendo las peticiones de la comunidad internacional, Vaticano incluido. En 1989, pasó a ser Partido Popular, en una operación cosmética que no impide que tenga alrededor de mil imputados y más de cien condenas.

Bildu no es el continuador de ETA, el Partido Popular sí lo es del franquismo, de los que dieron el golpe de estado del 36 contra la República que ponía en riesgo los privilegios de quienes patrocinaron a los golpistas, que son los mismos que ahora patrocinan al Partido Popular por iguales motivos. Se calcula que el golpe de estado dejó al menos un millón de muertos, de los que cien mil siguen en las cunetas.

El Partido Popular nunca ha condenado el golpe del 36. Aznar, recientemente, parecía llamar a reeditarlo. Vox, que es un apéndice del Partido Popular, ha hecho un llamamiento a los franquistas: "Los que defienden la obra de Franco tienen cabida en Vox", sin ningún reproche de los populares que gobiernan con ellos en comunidades y Ayuntamientos. No han pedido perdón a las víctimas y han boicoteado todas las iniciativas de la democracia para reivindicarlas. No a la memoria histórica, no a la memoria democrática, mantenimiento de los símbolos franquistas y trabas para las exhumaciones, con recursos judiciales imposibles. Si hablamos de orígenes y víctimas, al Partido Popular y Vox, solo les salvan los medios, los económicos ilimitados de sus patrocinadores, y los suyos de comunicación, que son la mayoría.